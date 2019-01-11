''На маму схожа'': донька Полякової вразила змінами у фігурі

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка вирушила на відпочинок на престижний курорт Майамі (США), поділилася успіхами старшої доньки Марії.

Так, на своїй сторінці в Instagam вона розповіла, як 13-річна Маша зуміла схуднути. "Ось так працює спорт і правильне харчування, а не відмовки: я ще дитина, у мене депресія, гормони, немає сили волі. Вона сама прийняла це рішення і ось результат. Чотири місяці відмови від солодкого, мучного, шоколаду, фастфуда, кока коли. І бонус — чистісінька шкіра обличчя", — написала Полякова.

Маша Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

Також співачка додала, що вирішила підтримати доньку і разом із нею сіла на дієту.

"Я її підтримала, і теж сиділа на дієті, щоб не їсти при ній. Мій результат — мінус 5 кілограмів, її — мінус 7. Так що, матусі, підтримуйте дітей, разом легше", — поділилася Оля.

Оля Полякова з донькою Фото: instagram/mashapolyakova

Зазначимо, що шанувальники одразу ж засипали компліментами Полякову та її доньку.

Маша Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

Як повідомляв OBOZREVATEL, донька відомої української співачки Олі Полякової Марія поскаржилася на цькування у мережі, чим викликала здивування користувачів. Зіркова мама, зі свого боку, зухвало відшила хейтерів.

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