Мозгова згадала, якою була радянська кава, і насмішила мережу

Українська продюсерка Олена Мозгова згадала, якими були продукти в Радянському Союзі, чим сильно розсмішила користувачів.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала знімок, на якому зображено так званий кавовий напій "Арктика". На пачці намальований білий ведмідь, а збоку додається інструкція для правильного приготування продукту.

Щоб заварити популярний напій, потрібно засипати одну чайну ложку суміші на склянку гарячої води. Потім довести все до кипіння і дати напою трохи настоятися.

Крім того, до складу входить 15 відсотків натуральної кави, 40 відсотків ячменю, 20 відсотків сої, 25 відсотків жолудів.

Особливо останній компонент сильно насмішив користувачів. Вони пишуть, що жолуді – головна складова цього напою. А деякі були б не проти, спробувати незвичайну радянську каву. Ось, що пишуть люди:

"Ніколи не пила такого. Цікаво було б спробувати", "Жолуді – це найсмачніше в каві".

Кавовий напій "Арктика". facebook.com/olenamozgova1

Скриншот. facebook.com/olenamozgova1

Як повідомляв OBOZREVATEL, майже половина розчинної кави в Україні є фальсифікатом. Фактично люди купують кавовий напій, що містить різні добавки.