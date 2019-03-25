Молоде краще старого: розкрито несподівані факти про червоне вино

Червоне вино корисне для здоров'я в невеликих дозах, а молоде – краще старого, незважаючи на численні твердження цінителів у зворотному.

П'ять цікавих фактів про цей напій призводить блог "Pravda o ede" в Instagram, розвіявши популярні міфи.

Аромати вишні, ягід, варення і трав відбуваються виключно від винограду. Напій виготовляється саме з цих ягід, які проходять процес ферментації. Смакові добавки при виробництві не використовуються.

З червоного винограду можна зробити біле вино. Така технологія зустрічається в приготуванні білого ігристого вина Blanc de Noirs, що приготовлено з піно нуар і піно менье.

pixabay

Червоні вина містять менше сульфітів, ніж білі. Крім того, перший вид напою більш хімічно стабільний і не так швидко руйнується.

Молоді червоні вина краще, ніж старі. Стверджується, що деякі вина дійсно смачніше, коли їм багато років. Але з точки зору корисних властивостей напою, молоде – краще, тому що в ньому міститься вищий рівень таніну.

Червоне вино pixabay

Пити червоне вино в невеликих дозах краще, ніж взагалі не пити. Дослідження показали, що вживання червоного вина благотворно впливає на організм. Антиоксиданти знижують показники серцево-судинних захворювань, діабету і смертності. Але з дозуванням варто бути обережніше, тому що ефект може виявитися зворотнім.

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