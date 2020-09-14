Молочные продукты: что нужно употреблять, а от чего лучше отказаться

Наталія Самойленко Дієта і фітнес 18:02, 14.09.2020

Молоко — еда не для взрослых. Частично это утверждение можно считать правдой, но на самом деле не все так грустно.

Даже если вы уже вышли из грудного возраста, молочка может присутствовать в вашем рационе, если нет противопоказаний:

◾️ непереносимости (подтвержденной результатами лабораторных исследований) и

◾️ нарушений углеводного обмена (инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа), исключение — пармезан.

Из молочных продуктов мы можем смело употреблять:

◻️ кефир, йогурт без сладких наполнителей, ряженка, айран

◻️ творог нормальной жирности

◻️ молодые сыры (фета, моцарелла, адыгейский, сулугуни, брынза)

◻️ козий сыр

◻️ выдержанные сыры, пармезан

Не рекомендую: плавленный сыр, камамбер и бри, йогурты со сладким наполнителем, сладкие сырки, обезжиренные молочные продукты.

3 правила употребления молочных продуктов:

1 день — один молочный продукт. Если на завтрак был творог, то в течение дня кисломолочные продукты мы не повторяем.

Не совмещаем молочные продукты со сладким. Молочка — и так продукт с очень высоким инсулиновым индексом. Добавляя к ним еще и варенье, мед, фрукты, мы превращаем блюдо в инсулиновую бомбу.

Из-за высокого инсулинового индекса молочные продукты лучше употреблять до 15:00.

Обращаем внимание на размер порции :

Дневная порция для творога — 100 г,

кисломолочный напиток — 200-300 г,

твердые сыры — 30-50 г.

Не бойтесь молочных продуктов, но употребляйте их правильно!

Коментувати
Lady Дієта і фітнес

Дивіться також

Білоруські хакери пообіцяли зробити Лукашенку "дуже боляче"

Скандальні фото Маші Фокіної, яка консультувала Єрмака щодо ТКГ, спливли в мережі

У центрі Мінська протестувальники почали будувати барикади. Відео

Поклонська поскаржилася ООН на Україну через посуху в Криму

Від коронавірусу помер головний педіатр Львова Остальський