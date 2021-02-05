Міс Україна-Всесвіт 2020 розповіла, як схудла на 20 кг

Володарка престижного титулу "Міс Україна-Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська розповіла, як схудла на 20 кг. Так, за словами дівчини, вона дотримувалася правильного харчування і регулярно займалася спортом, однак остаточно прийти в норму їй допомогла закоханість.

Такими подробицями Ястремська поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона заявила, що в юності страждала від булінгу через свою худорлявість, тому почала переїдати й згодом набула зайву вагу. Попри роботу з дієтологом і регулярні заняття фітнесом дівчині довго не вдавалося досягти стабільного схуднення. Пізніше, як зазначила Єлизавета, вона закохалася і змогла скинути цілих 20 кг.

"Все почалося тоді, коли я закохалася. Я закохалася так, що гормони скакали "від ендорфінів до адреналіну". За рік цієї закоханості я схудла з 73 кілограмів до 53. На цілих 20 кілограмів! До чого я все це пишу? Я не пропоную вам подібний метод схуднення. Справа тут зовсім в іншому. Вся справа в емоціях!", – написала вона.

Модель також додала, що, на її думку, відчуття щастя – найкраща профілактика переїдання, оскільки позитивні емоції притупляють почуття голоду.

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