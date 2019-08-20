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Мінус 60 кг! Зірка "Щасливі разом" розкрила секрет феноменального схуднення

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Зірка серіалу "Щасливі разом", 39-річна актриса Наталя Бочкарьова розповіла, як схудла на 60 кілограмів за рік без дієт.

Як повідомляє "7днів", на таке зізнання вона пішла після того, як шахраї видали книгу від її імені про схуднення на 20 кг.

Бочкарьова втомилася читати про себе брехню в інтернеті про чудо-дієти та препарати для схуднення. Вона зізналася, що жодних голодувань не влаштовувала. Секрет різкого схуднення – спортзал і відсутність перекусів перед сном.

Наталя Бочкарьова схудла на 60 кг за рік

Наталя Бочкарьова схудла на 60 кг за рік

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"Часом навіть забавно читати про себе в Інтернеті про те, як я схудла на 20 кілограмів (з 79 до 59 кг)! Так ось, правда в тому, що після народження другої дитини, не відновившись після першої вагітності, я важила 120 кг. І скинула не 20 кг, а більше 60 кг менше, ніж за рік! Я багато танцювала, беручи участь у проекті "Танці з зірками", спортзал і жодних дієт! Головне – не їсти перед сном! І я скажу вам так, я – страшний ласун! Завжди такою була, не можу відмовити собі в цьому маленькому задоволенні", – розповіла вона.

Зірка "Щасливі разом" схудла без дієт

Зірка "Щасливі разом" схудла без дієт

КП.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російська актриса Євгенія Малахова розповіла, як прибрала зайвий жир зі стегон.

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Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
Теги
схуднення диета Фітнес
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Харченко Александр
Харченко Александр
Зачем засорять Обозреватель никчемными жёлтыми новостишками с ПаРаши? Не о чем писать?
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