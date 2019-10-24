Головна Новини
24 жовтня • оновлено в 22:43
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

"Мінус 5 кг": Полякова поділилася секретом схуднення і викликала захват

558 Читати матеріал російською

Українська співачка Оля Полякова похвалилася результатом схуднення, розповівши шанувальникам, що скинула п'ять кілограмів.

Відповідну фотографію, на якій вона позує в чорному бікіні, зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед численних шанувальників.

"Мінус 5! Молочним і борошняним продуктам – ні! Тренуванням і любові – так! Як вам", – похвалилася Полякова.

Новини
Скинув 30 кг! Популярний український співак розкрив головний секрет схуднення

Поклоннікі прийшли в захват від знімка, на якому показано підтягнутий животик і стрункі стегна, зазначивши, що і раніше вона виглядала чудово.

Оля Полякова скинула 5 кг

Оля Полякова скинула 5 кг

instagram / polyakovamusic

"Гарненька, зараза", "Красуня", "Дуже худа", "Гарна", "Все краще й краще", "Шикарна", "Неземна краса. З кожним роком все прекрасніше і прекрасніше", "Відмінна фігура", – відреагували фоловери.

"Мінус 5 кг": Полякова поділилася секретом схуднення і викликала захват
"Мінус 5 кг": Полякова поділилася секретом схуднення і викликала захват
"Мінус 5 кг": Полякова поділилася секретом схуднення і викликала захват
Оля Полякова показала результати схуднення

Оля Полякова показала результати схуднення

Сторіс

Полякова у відвертому вбранні на коні

Полякова у відвертому вбранні на коні

instagram / polyakovamusic

Оля Полякова похвалилася результатами схуднення

Оля Полякова похвалилася результатами схуднення

instagram / polyakovamusic

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Полякова завела шанувальників пікантним кадром, продемонструвавши сексуальне тіло.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Теги
схуднення шоу-бизнес Краса диета харчування фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel