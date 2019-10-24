"Мінус 5 кг": Полякова поділилася секретом схуднення і викликала захват

Українська співачка Оля Полякова похвалилася результатом схуднення, розповівши шанувальникам, що скинула п'ять кілограмів.

Відповідну фотографію, на якій вона позує в чорному бікіні, зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед численних шанувальників.

"Мінус 5! Молочним і борошняним продуктам – ні! Тренуванням і любові – так! Як вам", – похвалилася Полякова.

Поклоннікі прийшли в захват від знімка, на якому показано підтягнутий животик і стрункі стегна, зазначивши, що і раніше вона виглядала чудово.

Оля Полякова скинула 5 кг instagram / polyakovamusic

"Гарненька, зараза", "Красуня", "Дуже худа", "Гарна", "Все краще й краще", "Шикарна", "Неземна краса. З кожним роком все прекрасніше і прекрасніше", "Відмінна фігура", – відреагували фоловери.

Оля Полякова показала результати схуднення Сторіс

Полякова у відвертому вбранні на коні instagram / polyakovamusic

Оля Полякова похвалилася результатами схуднення instagram / polyakovamusic

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Полякова завела шанувальників пікантним кадром, продемонструвавши сексуальне тіло.

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