Мінус 28 кг: "Міс Москва" розкрила секрет схуднення після розлучення з екскоролем Малайзії

"Міс Москва-2015" Оксана Воєводіна після пологів та розлучення з колишнім королем Малайзії Султаном Мухаммадом V схудла майже на 30 кілограмів.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, оприлюднивши фотографії, на яких зображена під час вагітності та зараз.

"Мінус 28 кг з 21 травня. Звичайно, це була вага разом із дитиною. За день до того, як народився Леон, моя вага становила 82 кг, а перед вагітністю я важила в середньому близько 57 кг. Таким чином, за час вагітності, я набрала 25 кг, але це був не тільки жир і дитина. У мене також були проблеми з нирками, і я навіть потрапляла три рази до лікарні через це", – зізналася Воєводіна.

Оксана Воєводіна під час вагітності і зараз Фото: instagram / rihanapetra

За її словами, з вагітністю також збільшився розмір ноги з 38 до 40. Дівчина не поміщалася в жодні туфлі.

"Я наносила багато крему й масла проти розтяжок кожного дня і лягала спати, тільки після того, як обмазалася маслами з ніг до голови, і завдяки цьому у мене немає жодної розтяжки після пологів. Зараз, коли я дивлюся в дзеркало, я не можу повірити, що все це сталося зі мною і що лише півроку тому я була просто величезною жінкою, як в ширину, так і в довжину, враховуючи мій зріст 179 см", – додала вона.

Оксана Воєводіна під час вагітності і зараз з дитиною instagram / rihanapetra

Воєводіна також розповіла, що багато хто у неї запитував, як вдалося повернутися до форми після вагітності в такі короткі терміни.

"Зараз моя вага становить 53-54 кг. Звичайно, в першу чергу, це стрес, але в той же час, я дуже дисциплінована в плані харчування й дотримуюся простих правил", – підсумувала вона.

Оксана Воєводіна під час вагітності Фото: instagram / rihanapetra

Оксана Воєводіна з дитиною Фото: instagram / rihanapetra

Оксана Воєводіна з сином Фото: instagram / rihanapetra

Оксана Воєводіна і син Фото: instagram / rihanapetra

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкішне весілля Султана Мухаммада V з Воєводіній відбулось 22 листопада 2018 року на Рубльовці в Росії, після чого королівська пара опублікувала фотографії з церемонії.

Про розлучення стало відомо в середу, 17 липня. За версією ЗМІ, це сталося через необережне вживання Воєводіною титулу для сина.

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