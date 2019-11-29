Мінус 28 кг: "Міс Москва" розкрила секрет схуднення після розлучення з екскоролем Малайзії

"Міс Москва-2015" Оксана Воєводіна після пологів та розлучення з колишнім королем Малайзії Султаном Мухаммадом V схудла майже на 30 кілограмів.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, оприлюднивши фотографії, на яких зображена під час вагітності та зараз.
"Мінус 28 кг з 21 травня. Звичайно, це була вага разом із дитиною. За день до того, як народився Леон, моя вага становила 82 кг, а перед вагітністю я важила в середньому близько 57 кг. Таким чином, за час вагітності, я набрала 25 кг, але це був не тільки жир і дитина. У мене також були проблеми з нирками, і я навіть потрапляла три рази до лікарні через це", – зізналася Воєводіна.
Оксана Воєводіна під час вагітності і зараз
Фото: instagram / rihanapetra
За її словами, з вагітністю також збільшився розмір ноги з 38 до 40. Дівчина не поміщалася в жодні туфлі.
"Я наносила багато крему й масла проти розтяжок кожного дня і лягала спати, тільки після того, як обмазалася маслами з ніг до голови, і завдяки цьому у мене немає жодної розтяжки після пологів. Зараз, коли я дивлюся в дзеркало, я не можу повірити, що все це сталося зі мною і що лише півроку тому я була просто величезною жінкою, як в ширину, так і в довжину, враховуючи мій зріст 179 см", – додала вона.
Оксана Воєводіна під час вагітності і зараз з дитиною
instagram / rihanapetra
Воєводіна також розповіла, що багато хто у неї запитував, як вдалося повернутися до форми після вагітності в такі короткі терміни.
"Зараз моя вага становить 53-54 кг. Звичайно, в першу чергу, це стрес, але в той же час, я дуже дисциплінована в плані харчування й дотримуюся простих правил", – підсумувала вона.
Оксана Воєводіна під час вагітності
Фото: instagram / rihanapetra
Оксана Воєводіна з дитиною
Фото: instagram / rihanapetra
Оксана Воєводіна з сином
Фото: instagram / rihanapetra
Оксана Воєводіна і син
Фото: instagram / rihanapetra
I lost 28kg since the 21st of May Of course with the baby ... When I entered maternity hospital before I gave a birth , my weight was 82 kg, and before I got pregnant my weight was 57 kg ... Thus I put on 25 kg, but that was not only the fat and baby ... I also had problems with my kidneys during the pregnancy and even got to hospital 3 times because of this problem. My foot size grew from 38 to 40 ... I could not fit any of my shoes ... Luckily, everything is in the past and I was very good in putting a lot of cream and oil against stretches . I used to go to bed with absolutely oily body during the pregnancy period ... thanks to this I do not have any stretches . Now when I look at the mirror, I can not believe, that It happened to me and that just half a year ago I was really a huge woman with my height 179 sm ... Many people asks me about how I lost weight after pregnancy so quickly - now my weight is between 53-54 kg. Of course, that is also because of stress, but I am very disciplined with food and I follow few simple rules ... do you want to know?) Мінус 28 кг з 21 травня ... Звичайно, це була вага разом з дитиною ... за день до того, як народився Леон, мій вага становила 82 кг, а перед вагітністю я важила в середньому близько 57 кг ... Таким чином, за час вагітності, я набрала 25 кг, але це був не тільки жир і дитина ... у мене також були проблеми з нирками, і я навіть потрапляла 3 рази в лікарню з цієї причини. Розмір ноги збільшився з 38 до 40 розміру ... Ні в одні свої туфлі я не поміщалася. Я наносила багато крему і масла проти розтяжок кожен день і лягала спати тільки обмазалися маслами з ніг до голови, і завдяки цьому у мене немає жодної розтяжки після пологів. Зараз, коли я дивлюся в дзеркало, я не можу повірити, що все це сталося зі мною і що всього півроку тому я була просто величезною жінкою, як в ширину, так і в довжину, враховуючи мій зріст 179 см ... Багато хто запитує мене про те, як я повернулася в форму після вагітності так швидко - зараз моя вага становить 53-54 кг. Звичайно, в першу чергу, це стрес .... але в той же час, я дуже дисциплінована в плані харчування і дотримуюся декількох простих правил ... розповісти вам?
Як повідомляв OBOZREVATEL, розкішне весілля Султана Мухаммада V з Воєводіній відбулось 22 листопада 2018 року на Рубльовці в Росії, після чого королівська пара опублікувала фотографії з церемонії.
Про розлучення стало відомо в середу, 17 липня. За версією ЗМІ, це сталося через необережне вживання Воєводіною титулу для сина.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram