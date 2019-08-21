Мінус 17 кг! Відома актриса розкрила секрет схуднення

Зірка серіалів "Мамочки" і "Поліцейський з Рубльовки" Олександра Буличова схудла за півроку на 17 кг, виключивши кілька продуктів і зайнявшись спортом.

В інтерв'ю виданню "7днів" вона поділилася секретом стрункої фігури, зазначивши, що суворі дієти і заборони з'їсти щось смачне йдуть тільки на шкоду, тому що обов'язково рано чи пізно захочеться "заборонки" в більшій кількості.

"Коли я приїхала до Москви і вступила до інституту, одразу за два місяці набрала 17 кілограмів. Думаю, тут все зійшлося: молодий, зростаючий організм, стрес, неправильне харчування. Я особливо не помічала, що поправилася. Єдине, одяг став затісним, а щось і зовсім перестало налазити", – зізналася вона.

Олександра Буличова - струнка фігура instagram / alexandrabulycheva

За словами актриси, її не турбувала зайва вага, навіть коли з'явилися моторошні червоні розтяжки на тілі. А ось мама тут же забила тривогу і відвела дівчину до терапевта.

Олександра Буличова схудла - пружні сідниці instagram / alexandrabulycheva

"Діагноз, поставлений лікарем, – "Припиніть жерти!" Після такого вердикту я зрозуміла, що треба худнути. Звичайно, почала з божевільних дієт і сечогінних засобів. Влаштовувала собі голодування, їла одні тільки яблука і капустяні листи. Сиділа на рисовій дієті. Але після всіх цих експериментів прийшла до збалансованого харчування, тобто обмежила себе в солодкому, борошняному і жирному, стала регулярно відвідувати тренажерний зал. Через півроку я повернулася до колишньої ваги, а завдяки заняттям спортом, форми стали ідеальнішими за колишні", – додала вона.

Олександра Буличова демонструє струнке тіло instagram / alexandrabulycheva

Буличова їсть майже все. Винятки – борошняне, цукор до кави й чаю. Шоколад тільки в першій половині дня. Також вона займається різними видами спорту.

"Я займалася шейпінгом, кроссфітом, ходила на кардіопрограми. З'ясувала, що йога, пілатес – не мої види спорту. Мені подобаються латиноамериканські танці і степ. А відкриттям для мене стала зумба – це своєрідний танцювальний фітнес під латиноамериканську музику. Крім фізичного навантаження дає відмінний заряд позитивних емоцій", – додала вона.

Олександра Буличова показала худі ноги instagram / alexandrabulycheva

Олександра Буличова - мінус 17 кг за півроку instagram / alexandrabulycheva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Щасливі разом", 39-річна актриса Наталя Бочкарьова розповіла, як схудла на 60 кілограм за рік без дієт.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!