Мінус 11 кг за два тижні: названа ефективна літня дієта

Дієтологи стверджують, що особливо ефективним способом швидко схуднути без шкоди здоров'ю є дієта "Варені яйця". Дотримуючись її, можна домогтися зниження ваги на 11 кг всього за два тижні. Секрет полягає в тому, що її основним компонентом є яйця. Вони містять у собі безліч поживних речовин, необхідних людському організму. Отже, ви не будете відчувати сильного відчуття голоду і не погіршите обмін речовин.
Для того, щоб домогтися відчутного результату, експерти радять дотримуватися двотижневого плану дієти "Варені яйця". Нижче наводимо повний перелік продуктів і страв, дозволених до споживання.
ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ
День 1
Сніданок: два варених яйця і фрукти.
Обід: два шматочки хліба і фрукти.
Вечеря: відварна курка і салат.
День 2
Сніданок: два варених яйця і фрукти.
Обід: відварна курка і зелений салат.
Вечеря: апельсин, салат і два варених яйця.
День 3
Сніданок: два варених яйця і фрукти.
Обід: один помідор, одна скибочка хліба з нежирним сиром.
Вечеря: відварна курка і салат.
Схуднення
"Народна правда"
День 4
Сніданок: два варених яйця і фрукти.
Обід: фрукти.
Вечеря: відварна курка.
День 5
Сніданок: два яйця вкруту.
Обід: два варених яйця і тушковані овочі.
Вечеря: риба на грилі і салат.
День 6
Сніданок: два яйця вкруту.
Обід: фрукти.
Вечеря: тушкована курка і салат.
День 7
Сніданок: два варених яйця і фрукти.
Обід: салат з помідорів і тушковані курка з овочами.
Вечеря: тушковані овочі.
ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ
День 8
Сніданок: два яйця вкруту.
Обід: салат і курка.
Вечеря: апельсин, салат і два варених яйця.
День 9
Сніданок: два яйця вкруту.
Обід: два варених яйця і тушковані овочі.
Вечеря: салат і риба на грилі.
День 10
Сніданок: два варених яйця і фрукти.
Обід: відварна курка і салат.
Вечеря: апельсин, салат і два варених яйця.
Яйця
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День 11
Сніданок: два варених яйця і фрукти.
Обід: тушковані овочі, два варених яйця і нежирний сир.
Вечеря: тушкована курка і салат.
День 12
Сніданок: два варених яйця і фрукти.
Обід: салат з тунця.
Вечеря: два яйця вкруту і салат.
День 13
Сніданок: два варених яйця і фрукти.
Обід: відварна курка і салат.
Вечеря: фрукти.
День 14
Сніданок: два яйця вкруту.
Обід і вечеря: тушковані овочі з куркою.
Незважаючи на те, що меню дієти досить просте і збалансоване, перед тим, як сідати на неї, все ж обов'язково варто проконсультуватися з лікарем. Крім того, щоб отримати максимальний ефект крім обмежень в їжі рекомендується і забезпечити себе щоденними фізичними навантаженнями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, також в число найбільш ефективних і результативних методів схуднення входить французька дієта. Дотримуючись такого типу харчування, можна всього за два тижні скинути 8 кілограмів. Вона включає рибу, яйця, дієтичне м'ясо, овочі, фрукти, зелень і житній хліб.
Ще одним популярним методом схуднення є дієта "Планка" (можна схуднути на 9 кг всього за два тижні). Вона включає м'ясо, яйця і багато фруктів. Але цей тип харчування забороняє алкоголь, приправи, підсолоджувачі, а також газовані напої.
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