Мінус 11 кг за два тижні: названа ефективна літня дієта

Дієтологи стверджують, що особливо ефективним способом швидко схуднути без шкоди здоров'ю є дієта "Варені яйця". Дотримуючись її, можна домогтися зниження ваги на 11 кг всього за два тижні. Секрет полягає в тому, що її основним компонентом є яйця. Вони містять у собі безліч поживних речовин, необхідних людському організму. Отже, ви не будете відчувати сильного відчуття голоду і не погіршите обмін речовин.

Для того, щоб домогтися відчутного результату, експерти радять дотримуватися двотижневого плану дієти "Варені яйця". Нижче наводимо повний перелік продуктів і страв, дозволених до споживання.

ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ

День 1

Сніданок: два варених яйця і фрукти.

Обід: два шматочки хліба і фрукти.

Вечеря: відварна курка і салат.

День 2

Сніданок: два варених яйця і фрукти.

Обід: відварна курка і зелений салат.

Вечеря: апельсин, салат і два варених яйця.

День 3

Сніданок: два варених яйця і фрукти.

Обід: один помідор, одна скибочка хліба з нежирним сиром.

Вечеря: відварна курка і салат.

Схуднення "Народна правда"

День 4

Сніданок: два варених яйця і фрукти.

Обід: фрукти.

Вечеря: відварна курка.

День 5

Сніданок: два яйця вкруту.

Обід: два варених яйця і тушковані овочі.

Вечеря: риба на грилі і салат.

День 6

Сніданок: два яйця вкруту.

Обід: фрукти.

Вечеря: тушкована курка і салат.

День 7

Сніданок: два варених яйця і фрукти.

Обід: салат з помідорів і тушковані курка з овочами.

Вечеря: тушковані овочі.

ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ

День 8

Сніданок: два яйця вкруту.

Обід: салат і курка.

Вечеря: апельсин, салат і два варених яйця.

День 9

Сніданок: два яйця вкруту.

Обід: два варених яйця і тушковані овочі.

Вечеря: салат і риба на грилі.

День 10

Сніданок: два варених яйця і фрукти.

Обід: відварна курка і салат.

Вечеря: апельсин, салат і два варених яйця.

Яйця Xcook Info

День 11

Сніданок: два варених яйця і фрукти.

Обід: тушковані овочі, два варених яйця і нежирний сир.

Вечеря: тушкована курка і салат.

День 12

Сніданок: два варених яйця і фрукти.

Обід: салат з тунця.

Вечеря: два яйця вкруту і салат.

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День 13

Сніданок: два варених яйця і фрукти.

Обід: відварна курка і салат.

Вечеря: фрукти.

День 14

Сніданок: два яйця вкруту.

Обід і вечеря: тушковані овочі з куркою.

Незважаючи на те, що меню дієти досить просте і збалансоване, перед тим, як сідати на неї, все ж обов'язково варто проконсультуватися з лікарем. Крім того, щоб отримати максимальний ефект крім обмежень в їжі рекомендується і забезпечити себе щоденними фізичними навантаженнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в число найбільш ефективних і результативних методів схуднення входить французька дієта. Дотримуючись такого типу харчування, можна всього за два тижні скинути 8 кілограмів. Вона включає рибу, яйця, дієтичне м'ясо, овочі, фрукти, зелень і житній хліб.

Ще одним популярним методом схуднення є дієта "Планка" (можна схуднути на 9 кг всього за два тижні). Вона включає м'ясо, яйця і багато фруктів. Але цей тип харчування забороняє алкоголь, приправи, підсолоджувачі, а також газовані напої.

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