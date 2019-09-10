Мінус 100 кг! Зірка "Ліквідації" розкрив секрет феноменального схуднення

Російський актор і зірка "Ліквідації" Олександр Семчев розповів, як схуд до свого 50-річчя на 100 кілограмів.

Так, подробицями він поділився в інтерв'ю виданню "Комсомольская Правда". За словами артиста, він не дотримувався ніяких дієт, просто зменшив порції і займався спортом.

Олександр Семчев Фото: uaportal.com

"Ніякої дієти. Просто треба зменшити порції. Їсти можна все, але потроху. У моєму випадку, грамів по 300 за прийом 4-5 рази в день. Обов'язково займатися фізкультурою: ходити в спортзал, щоб м'язову масу наростити, ходити пішки, пити багато води", — розповів Семчев.

Також актор зізнався, що має намір і далі працювати над собою. Він планує звернутися за допомогою до пластичних хірургів, адже після схуднення його шкіра сильно обвисла.

Семчев до і після схуднення Фото: starhit.ru

"Зайва шкіра висікається. До того ж вона має здатність до регенерації. Це питання часу, хоча і з часом вона не натягнеться, як на барабан. У мене має бути консультація на цю тему. Але перш, ніж на щось зважитися, я повинен все обдумати", — зазначив Семчев в коментарі для Starhit.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 47-річна Пола Деніер з британського міста Уелс розповіла про успішну боротьбу з надмірною вагою, вона скинула близько 40 кілограмів.

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