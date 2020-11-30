Медсестра скинула 55 кг і поділилася секретом успішного схуднення

Медсестра з американського міста Спаркс (штат Невада) Сенді Фонтес скинула 55 кг за 18 місяців. Жінка почала вести більш здоровий спосіб життя і зайнялася спортом.

Так, за словами Сенді, вона сильно набрала вагу ще після того, як закінчила школу. Адже стала менше рухатися і більше їла шкідливу їжу. У 19 років вона вийшла заміж і за дев'ять років народила шістьох дітей. До 30 років вона розповніла до 128 кілограмів. У жінки постійно боліли суглоби, вона страждала від апное (зупинка дихання уві сні. – Ред.) І порушень травлення. Про це повідомляє видання Runner's World.

Коли у Фонтес діагностували целіакію (патологічне порушення роботи кишківника. – Ред.), їй довелося відмовитися від їжі з глютеном. Поступово вона переглянула всю свою дієту, стала їсти більше фруктів, овочів та якісного м'яса. Жінка розуміла, що їй необхідна і фізична активність, проте думка про похід в спортзал викликала у неї паніку. Тоді вона вирішила зайнятися бігом за програмою Couch-to-5K.

Сенді Фонтес знадобилося півтора року, щоб схуднути до 73 кілограмів. Після цього вона продовжила бігати та правильно харчуватися, щоб не погладшати знову.

"Якщо хтось хоче піти по моїх стопах, раджу починати з малого і простого. Не намагайтеся змінити все й одразу. Складіть список речей, які ви хочете зробити, будьте терплячі та виконуйте їх одна за одною", – заявила вона.

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