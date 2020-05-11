Мати двох дітей схудла на 33 кілограми за 7 місяців: як їй це вдалося

35-річна мешканка Індії Рупсіха Бора Деора скинула 33 кілограми всього за 7 місяців.

У своєму Facebook жінка регулярно розповідає, як їй це вдалося зробити.

Рупсіха Бора Деора почала займатися фітнесом Facebook/Fit Mom Rini

Рупсіха мати двох дітей. Після першої вагітності вона набрала близько 25 кілограмів. Коли ж народилася друга дочка, вага жінки досягла 90 кг.

Спочатку вона вирішила просто обмежити прийом їжі, але це виявилося поганим рішенням.

"У деякі дні я їла тільки салат, в інші – тільки банани. Мене це сильніше вимотувало і злило. В результаті я почала переїдати і знову набирати скинуту вагу. Тоді я усвідомила, що немає нічого хорошого в методах схуднення, через які ви вічно сумуєте і роздратовані", – написала Рупсіха.

Пізніше жінка пішла за прикладом свого чоловіка і почала займатися фітнесом. Вона дотримується трьох пунктів, які допомагають регулярно і без пропусків ходити в спортзал:

Дисципліна. Мотивація – це добре, але будуть дні, коли ви не зможете змусити себе захотіти займатися. Тоді на допомогу прийде дисципліна. Потрібно просто йти і робити.

Натхнення в сім'ї. Рупсіха мріє, щоб її діти бачили в ній приклад для наслідування, і тому робить все можливе, щоб навчити дочок тільки кращому.

Шопінг. Несподівана причина, але вона теж може стати для когось корисною. Тепер, коли жінка регулярно займається спортом, вона має повне право вдосталь купувати собі красивий спортивний одяг, який їй пасує.

Крім занять, важливим атрибутом боротьби за гарне тіло стала здорова дієта. Рупсіха скоротила споживання цукру, консервів і всієї шкідливої їжі на кшталт фастфуду. Щоб дотримуватися дієти, у неї теж знайшлися лайфхаки:

З очей геть – серце не болить. Жінка запевняє: варто тільки позбутися від "шкідливостей" і заставити кухню здоровою їжею, як у тебе просто не залишається вибору, щоб дотримуватися режиму харчування.

Замовляйте першими. Якщо вирушаєте з друзями в кафе, пам'ятайте про те, що ви стежите за своїм раціоном і відразу робіть замовлення. У компанії можуть замовити те, про що ви вже давно мріяли, а потім впоратися зі стадним почуттям буде дуже складно.

Facebook/Fit Mom Rini

Facebook/Fit Mom Rini

Facebook/Fit Mom Rini

Facebook/Fit Mom Rini

Facebook/Fit Mom Rini

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