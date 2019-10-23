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23 жовтня • оновлено в 13:20
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Маркл вразила стрункою фігурою: фото герцогині до і після пологів

1.3т Читати матеріал російською

Герцогиня Сассекська Меган Маркл відвідала церемонію відкриття молодіжного саміту One Young World 2019, яка відбулася в лондонському Альберт-Холі.

Так, для урочистої події вона вибрала довгу фіолетову сукню з невеликим розрізом спереду від Aritzia і темно-сині туфлі на шпильці. Помітно, що Меган майже повністю прийшла в форму після народження первістка Арчі, навіть в порівнянні з недавнім африканським туром вона виглядала значно стрункішою (фото герцогині до і після пологів дивіться нижче).

Меган Маркл

Меган Маркл

Макрл до пологів, після і зараз

Макрл до пологів, після і зараз

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Також зазначимо, що в цьому вбранні Маркл була помічена і раніше. Вона одягала його під час вагітності, коли їздила в Біркенхед разом з принцом Гаррі.

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі в Біркенхеді

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі в Біркенхеді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Меган Маркл
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