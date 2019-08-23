Мало їсти та всілякі дієти: названо найпоширеніші помилки при схудненні

Прискорення обміну речовин, що впливає на схуднення, залежить від багатьох факторів, які часто не виконуються через незнання.

Як розігнати метаболізм і бути здоровим написала в своєму Instagram дієтолог Інна Забіяка, уточнивши, що часто люди допускають поширені помилки.

"Метаболізм або обмін речовин – це здатність нашого організму перетравлювати їжу в енергію для підтримки життєдіяльності. Метаболізм починається з травлення і закінчується диханням під час сну. Даю вам чек-лист типових помилок", – написала вона.

Як розігнати метаболізм Фото: fitnesmagazin.ru

За її словами, заміна чистої води кавою, чаєм або солодкої рідиною ніяк не вплине в кращому напрямку на метаболізм. Організм пристосовується і уповільнює обмін речовин, щоб зберегти більше вологи і зменшити її втрати. Тому пити потрібно більше чистої води.

"Найпоширеніша, на мій погляд, помилка – мало і рідко їсти. Або "пухнути" з голоду, не плутаємо з помірними порціями! Найефективніший спосіб запустити свій метаболізм – почати харчуватися дрібно: 3 основних прийому їжі та 1-2 перекуси за необхідностю", – додала вона.

Більш того, серед помилок також є відмова від сніданку. Справа в тому, що це найважливіший прийом їжі, який дає потужний заряд обміну речовин. Але корисний сніданок не має складатися з бутерброда з ковбасою.

Сніданок обов'язковий для схуднення pixabay

"Нестача корисної клітковини і сирих овочів у раціоні. Обмін речовин буде кращим, якщо ваш кишечник чистий. А також дуже корисні регулярні детокс-дні. Ще одна суперпомилка – всілякі дієти. Вони шкодять здоров'ю і короткостроковий результат. Вага найчастіше набирається в найкоротші терміни, а метаболізм сповільнюється дуже сильно. Плюс до всього проблеми зі здоров'ям, особливо від білкових дієт", – додала дієтолог.

Крім того, спорт і його відсутність також не впливають істотно на обмін речовин. Якщо вага не йде, дієтолог радить переглянути навантаження.

Спорт для схуднення pixabay

"Краще виміряти тренінг зі звичного, спробуйте пограти з інтенсивністю і кількістю занять. А якщо ви взагалі не займалися спортом, то включите піші прогулянки в свій режим дня та побачите різницю. Недолік омега-3 жирів. Включіть до свого меню такі продукти, як: рослинні олії (льняна, конопляна), рибу, горіхи (в тому числі волоські), авокадо, насіння чіа. Незамінні кислоти омега-3 допомагають регулювати рівень гормону лептину, що впливає на швидкість спалювання жиру", – додав вона.

Також дієтолог нагадала про те, що для нормального метаболізму обов'язково потрібно спати і відпочивати.

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