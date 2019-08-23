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Мало їсти та всілякі дієти: названо найпоширеніші помилки при схудненні

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Прискорення обміну речовин, що впливає на схуднення, залежить від багатьох факторів, які часто не виконуються через незнання.

Як розігнати метаболізм і бути здоровим написала в своєму Instagram дієтолог Інна Забіяка, уточнивши, що часто люди допускають поширені помилки.

"Метаболізм або обмін речовин – це здатність нашого організму перетравлювати їжу в енергію для підтримки життєдіяльності. Метаболізм починається з травлення і закінчується диханням під час сну. Даю вам чек-лист типових помилок", – написала вона.

Як розігнати метаболізм

Як розігнати метаболізм

Фото: fitnesmagazin.ru

За її словами, заміна чистої води кавою, чаєм або солодкої рідиною ніяк не вплине в кращому напрямку на метаболізм. Організм пристосовується і уповільнює обмін речовин, щоб зберегти більше вологи і зменшити її втрати. Тому пити потрібно більше чистої води.

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"Найпоширеніша, на мій погляд, помилка – мало і рідко їсти. Або "пухнути" з голоду, не плутаємо з помірними порціями! Найефективніший спосіб запустити свій метаболізм – почати харчуватися дрібно: 3 основних прийому їжі та 1-2 перекуси за необхідностю", – додала вона.

Більш того, серед помилок також є відмова від сніданку. Справа в тому, що це найважливіший прийом їжі, який дає потужний заряд обміну речовин. Але корисний сніданок не має складатися з бутерброда з ковбасою.

Сніданок обов'язковий для схуднення

Сніданок обов'язковий для схуднення

pixabay

"Нестача корисної клітковини і сирих овочів у раціоні. Обмін речовин буде кращим, якщо ваш кишечник чистий. А також дуже корисні регулярні детокс-дні. Ще одна суперпомилка – всілякі дієти. Вони шкодять здоров'ю і короткостроковий результат. Вага найчастіше набирається в найкоротші терміни, а метаболізм сповільнюється дуже сильно. Плюс до всього проблеми зі здоров'ям, особливо від білкових дієт", – додала дієтолог.

Крім того, спорт і його відсутність також не впливають істотно на обмін речовин. Якщо вага не йде, дієтолог радить переглянути навантаження.

Спорт для схуднення

Спорт для схуднення

pixabay

"Краще виміряти тренінг зі звичного, спробуйте пограти з інтенсивністю і кількістю занять. А якщо ви взагалі не займалися спортом, то включите піші прогулянки в свій режим дня та побачите різницю. Недолік омега-3 жирів. Включіть до свого меню такі продукти, як: рослинні олії (льняна, конопляна), рибу, горіхи (в тому числі волоські), авокадо, насіння чіа. Незамінні кислоти омега-3 допомагають регулювати рівень гормону лептину, що впливає на швидкість спалювання жиру", – додав вона.

Також дієтолог нагадала про те, що для нормального метаболізму обов'язково потрібно спати і відпочивати.

ЯК розігнати МЕТАБОЛІЗМ? ⠀ Метаболізм або обмін речовин - це здатність нашого організму перетравлювати їжу в енергію для підтримки життєдіяльності. Метаболізм починається з травлення і закінчується диханням під час сну. ⠀ ✔️Даю вам чек-лист типових помилок: ⠀ 🚫 вода, а точніше вживання недостатньої її кількості, заміна води на каву / чай (а можливо і з цукром). Організм пристосовується і уповільнює обмін речовин, щоб зберегти більше рідини і зменшити її втрати. Тому пийте більше чистої і якісної води. ⠀ 🚫 і сама, на мій погляд, поширена помилка - мало і рідко є. Або 'пухнути' з голоду, чи не плутаємо з помірними порціями! Найефективніший спосіб запустити свій метаболізм- почати харчуватися дрібно: 3 основних прийому їжі і 1-2 перекусу при необхідності. ⠀ 🚫 відмова від сніданку - сніданок найважливіший прийом їжі і від нього не можна відмовлятися ні в якому разі. Саме він дає потужний заряд нашому обміну речовин. Але не забуваємо, що бутер з ковбаскою - це не варіант корисного сніданку. ⠀ 🚫 недолік корисної клітковини і сирих овочів в раціоні. Обмін речовин буде краще, якщо ваш кишечник чистий. А також дуже корисні регулярні детокс-дні. ⠀ 🚫 ще одна суперошібка - всілякі дієти. Вони шкодять здоров'ю і короткостроковий результат. Вага найчастіше набирається в найкоротші терміни і навіть більше вихідного, а метаболізм сповільнюється дуже сильно. Плюс до всього проблеми зі здоров'ям, особливо від білкових дієт. ⠀ 🚫 спорт або його відсутність. Якщо ви займаєтеся спортом, а вага не йде, то спробуйте переглянути навантаження. Можливо, вона занадто велика чи маленька. Краще виміряти тренінг з звичного, спробуйте пограти з інтенсивністю і кількістю занять. А якщо ви взагалі не займалися спортом, то включите піші прогулянки в свій режим дня і побачите різницю. ⠀ 🚫недостаток омега-3 жирів. Включіть в своє меню такі продукти як: рослинні масла (льняне, конопляне), рибу, горіхи (в тому числі волоські), авокадо, насіння Чіа. Незамінні кислоти омега-3 допомагають регулювати рівень гормону лептину, що впливає на швидкість спалювання жиру. ⠀ 🚫сон - недолік сну і відпочинку призводять до сповільненого обміну речовин. Перейдіть влево👉

Публікація від нутриціолог 🌿 ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ (@ina_zabiyaka)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Олена Кален назвала найкращі вправи для всіх груп м'язів, які допоможуть схуднути і залишатися в тонусі.

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Теги
схуднення диета харчування Фітнес
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