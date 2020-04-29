Відомий російський продюсер Максим Фадєєв схуд на 90 кг завдяки спорту, правильному харчуванню та гарячій воді.

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, він розповів, що планує скинути ще 19 кг.

"Ще мінус 10 кілограмів за цей місяць! Пийте більше води, менше їжі і більше руху! Бережіть себе! Мир дому вашому! Залишилося ще 19", – поділився Фадєєв.

Зазначимо, що в 2018 році Максим Фадєєв зізнався, що закінчив кар'єру співака через зайву вагу. Тоді, захворівши на діабет, він поправився на 20 кілограмів буквально за два тижні.

"Я пішов зі сцени через зайву вагу. Тому що поважаю свою аудиторію і не хочу, щоб вони бачили те, що бачив я, і що мені зовсім не подобалося", – розповідав продюсер.

Спілкуючись із фоловерами Фадєєв заявив, що схуднути йому допомогла гаряча вода.

"Пийте теплу воду, 600 мілілітрів строго перед їжею", – радить він.

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