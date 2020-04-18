Часник, імбир і лимон не врятують від Covid -19: названо спосіб підвищення імунітету

Цибуля, часник, корінь імбиру і лимон при надмірному вживанні можуть викликати опік шлунково-кишкового тракту.

Ефективність цих продуктів в боротьбі з коронавірусом Covid -19 сильно перебільшена. Про це в ефірі ObozTV розповіла дієтолог Людмила Гончарова.

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"Це пекучі речовини, які підсилюють кровообіг. Так, вони мають антибактеріальну дію, але не як антибіотик, а дуже лайтово. Можна швидше попалити собі слизову, викликати гастрит чи ентероколіт, ніж підвищити імунітет", – попередила вона.

Корінь імбиру і лимон не допоможуть: названий спосіб підвищення імунітету

Дієтолог порадила вживати ці продукти тільки в тій кількості, в якій хочеться.

"Потрібно розуміти, що імунна система складається з клітин, і ці клітини – білкові тіла. Вони не складаються з часнику і імбиру, вони складаються з білка тваринного походження. Тому потрібно харчуватися правильним білком і пити багато-багато води, щоб засвоєння було якісним і було якісне звільнення від токсинів", – порекомендувала вона.

Як писав OBOZREVATEL, експерти розповіли, які продукти варто вживати для зміцнення імунітету. Серед них не тільки корінь імбиру, але і куркума, ягоди і яскраві овочі.