Кореянка скинула 40 кг після пологів: фото до і після

Жінка з Південної Кореї схудла на 40 кг після пологів і пішла від чоловіка, який називав її непривабливою.

Пак Джі Вон народила дитину, і після цього у неї з'явилися нездорові звички харчування. Поступово вага дівчини збільшився в два рази і перевищила 86 кілограмів.

Пак Джі Вон

Протягом 10 місяців жінка виснажувала себе дієтами і фізичними навантаженнями. Менше ніж за рік їй вдалося скинути 40 кілограмів, але навіть незважаючи на це, чоловік все ще не був у захваті. В результаті вона вирішила піти від нього.

За її словами, після розриву у неї почалося нове життя. Зараз вона веде блог, в якому дає фоловерам поради зі схуднення, ділиться рецептами здорових страв і ростить дочку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Світлана Фус розповіла про непотрібні дієти, на які не потрібно витрачати свій час.

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