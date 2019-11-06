Кореянка скинула 40 кг після пологів: фото до і після

Жінка з Південної Кореї схудла на 40 кг після пологів і пішла від чоловіка, який називав її непривабливою.
Пак Джі Вон народила дитину, і після цього у неї з'явилися нездорові звички харчування. Поступово вага дівчини збільшився в два рази і перевищила 86 кілограмів.
Пак Джі Вон
Протягом 10 місяців жінка виснажувала себе дієтами і фізичними навантаженнями. Менше ніж за рік їй вдалося скинути 40 кілограмів, але навіть незважаючи на це, чоловік все ще не був у захваті. В результаті вона вирішила піти від нього.
За її словами, після розриву у неї почалося нове життя. Зараз вона веде блог, в якому дає фоловерам поради зі схуднення, ділиться рецептами здорових страв і ростить дочку.
서울 에 방송 촬영 하러 떠나요 ✈️ 다음엔 정모 같은 걸 했으면 좋겠네요 .... 한다면 저 와 담소 나누 러 나오실 분들 계신가요 💓
유튜브 구독자 가 1000 명이 되었다 기뻐 했던 게 바로 얼마 전 인데 , 갑자기 8 천명 까지 되어서 이게 무슨 일인가 놀라 는 중이 예요 💕 . 댓글 하나 하나 가 너무 소중 하고 귀 해서 시간 마다 올려 주신 댓글 하나 하나 전부 읽고 있답니다 🙏
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Світлана Фус розповіла про непотрібні дієти, на які не потрібно витрачати свій час.
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