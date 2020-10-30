Коли повнота — це спадкове? ⠀
Моя повнота - це спадкове
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Я чула це від сотні своїх пацієнтів. І багато хто міг би скептично поставитися до цього твердження, проте, виявляється, в цих словах є частка правди!
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Було проведено дослідження (опубліковане в журналі PLOS Genetics), яке показало, що існує ген стрункості, який гарантує своїм власникам низькі цифри на вагах.
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У людей з надмірною вагою був виявлений набір генів, який відповідав за схильність до легкого набору кілограмів, а у струнких учасників дослідження цих генів не те що не спостерігалося ... у них були присутні гени, які відповідали за здорову стрункість!
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Виявляється, дійсно є щасливчики (таких дівчат називають "відьмами"), для яких струнка фігура - не результат постійних занять спортом і дотримання системи Самойленко, а виграш в генетичній лотереї.
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Однак, результат цього дослідження не може виправдовувати нездоровий спосіб життя! Ваше здоров'я, стрункість і самопочуття - в ваших руках. І найчастіше саме малорухливий спосіб життя, неправильний водний режим, недолік сну і пристрасть до шкідливих продуктів стають причиною набору зайвої ваги.
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І навіть те, що у вашій родині "все по жіночій лінії" страждали надмірною вагою ще не означає, що ви носій "гена повноти". Можливо, справа лише в хворих харчові звички всіх членів сім'ї.
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Дотримуйтесь правило екватора, частіше проводите час на природі і в русі і ваше тіло відповість вам красою, стрункістю і здоров'ям, незалежно від того, якими генами наділила вас природа.
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