Кокос, оцет і ягоди: дієтолог назвала 6 "суперпродуктів", чия корисність сильно перебільшена

"Суперпродукт" стало модним словом в індустрії здоров'я, що описує групи настільки хороших продуктів, що їм було присвоєно мало не "божественний" статус.

Стверджується, що такі продукти як кокосове масло і яблучний оцет можуть прискорити спалювання жиру і значно знизити захворюваність серця, а ягоди годжі, вугілля та пророщені горіхи обіцяють омолодити ваш кишечник. Однак австралійський дієтолог Паула Норріс не підтримала ажіотаж з приводу "суперпродуктів" і розвіяла деякі міфи, пов'язані з ними, пише Daily Mail.

Кокосова олія

Люди використовували цю олію в якості маски для волосся, засобу для чищення для обличчя, зволожуючого крему і "корисного" доповнення до салатів, вважаючи, що його високий вміст насичених жирів є відмінним доповненням до їх дієті.

"Корисність для здоров'я кокосового масла, підвищення імунітету, поліпшення метаболізму і придушення апетиту не підтверджуються доказами", - сказала Норріс.

"Воно також має найвищий рівень насичених жирів з усіх масел - близько 90 відсотків. Хоча в даний час невідомо, наскільки це згубно, але якщо ви вирішите використовувати кокосове масло для аромату, то робіть це обережно", - попереджає дієтолог.

Яблучний оцет

Вживання цього виду оцту перед сніданком назвали "ідеальним способом", щоб активізувати метаболізм. Але все не так, як здається.

"Було показано, що він зменшує GI їжі з високим GI - але це робить будь-який уксус. ВІн містить пектин, який є пребіотіческім волокном, яке живить корисні бактерії, але таке роблять і просто яблука і багато інших фруктів. При цьому яблучний оцет пошкоджує зуби (стоматологи рекомендують використовувати соломинку)", - нагадала дієтолог.

Вугілля

Вугільні зубні пасти хвалять як відбілювач зубів і пропонують вживати вугілля, щоб "очистити вашу систему". Але Норріс стверджує, що "є багато претензій і все ще не так багато доказів" корисності даного способу лікування.

"Якщо ви виявите, що це працює для вас якимось чином, тоді відмінно - але не витрачайте даремно свої гроші заради цього", - каже вона.

Зелені порошки

Зазвичай їх додають в смузі для підвищення концентрації вітамінів і мінералів, їх можна купити у всіх хороших "оздоровчих" магазинах і деяких спеціалізованих супермаркетах.

"Хоча вони можуть бути багаті антиоксидантами, вони супер дорогі, і ви отримаєте ті ж переваги від вживання в їжу цілих фруктів і овочів", - пояснила дієтолог.

"Фактично, є й інші корисні сполуки в фруктах і овочах, які можуть допомогти дії поживних речовин. Але ви їх не отримаєте із зелених порошків, тому що вони видалені в процесі обробки", - стверджує Норріс.

Ягоди

Ягоди годжі містять велику кількість вітамінів А і С, які важливі для зміцнення імунітету і запобігання захворювань від нежиті до раку.

"Так, вони містять антиоксиданти, але не кращі, ніж ті, що ви отримуєте від інших, набагато більш дешевих (і багато хто скаже, набагато смачних) ягід", - сказала Норріс.

Аналогічна точка зору може бути і з ягодою асаї, яка за останнє десятиліття різко зросла в популярності.

Активовані горіхи

Щоб активувати горіх, людина повинна замочити їх на ніч у воді і солі, щоб насіння встигли "прорости". Тоді горіх буде легше засвоюватися вашої травною системою.

"Існує дуже мало доказів того, що ви отримуєте будь-які додаткові переваги від активованих горіхів в порівнянні зі стандартними горіхами", - зізналася Норріс.

Горіхи, як правило, мають високу дозу корисних для серця поліненасичених жирів і мононенасичених жирів, які знижують рівень холестерину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог заявила про шкоду розвантажувальних днів після святкових застіль.