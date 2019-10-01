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1 жовтня • оновлено в 16:27
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/ Дієта і фітнес

Кіркоров розкрив секрет схуднення на 30 кг

3.4т Читати матеріал російською

Популярний російський співак Філіп Кіркоров розповів про те, як йому вдалося схуднути на 30 кг.

Так, він зазначив, що всього-лише відмовився від декількох продуктів, пише "НТВ".

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

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"Моя дієта стара як світ, це раціон Майї Плісецької, дієта"Не жерти"... Останній прийом їжі не пізніше 18 годин, наступний - як мінімум в 12 або 14 години наступного дня", - уточнив Кіркоров.

Також, за словами артиста, йому довелося відмовитися від випічки, шоколаду та газованої води.

Кіркоров після схуднення

Кіркоров після схуднення

365news

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома голлівудська зірка Джессіка Сімпсон зуміла схуднути майже на 50 кілограмів після пологів за півроку. До пологів зірка важила близько 100 кілограмів.

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Тема
Дієти та фітнес
Особа
Філіп Кіркоров
Тег
диета
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Чёрт, а все голову ломают, как же похудеть? А тут Филя нам открыл секрет: просто не жрать. Гениально ! Нобелевскую премию в студию !
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