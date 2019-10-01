Кіркоров розкрив секрет схуднення на 30 кг

Популярний російський співак Філіп Кіркоров розповів про те, як йому вдалося схуднути на 30 кг.

Так, він зазначив, що всього-лише відмовився від декількох продуктів, пише "НТВ".

Філіп Кіркоров

"Моя дієта стара як світ, це раціон Майї Плісецької, дієта"Не жерти"... Останній прийом їжі не пізніше 18 годин, наступний - як мінімум в 12 або 14 години наступного дня", - уточнив Кіркоров.

Також, за словами артиста, йому довелося відмовитися від випічки, шоколаду та газованої води.

Кіркоров після схуднення 365news

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома голлівудська зірка Джессіка Сімпсон зуміла схуднути майже на 50 кілограмів після пологів за півроку. До пологів зірка важила близько 100 кілограмів.

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