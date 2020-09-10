Картопля, рис, макарони: дієтолог розвіяла міфи про шкідливі продукти для схуднення

Дієтологиня Альбіна Коміссарова розвінчала міф про те, що при схудненні не можна вживати картоплю, макарони, вершкове масло і білий рис.

Вона також додала, що неможливо поправитися від якогось конкретного продукту, набір ваги відбувається тільки через постійне порушення раціону. Про це Коміссарова написала на особистій сторінці в Instagram.

"Я щодня чую фразу про те, що від певних продуктів можна набрати вагу. Почну з того, що ідея, що гладшають від певних продуктів сама по собі неправильна. Набирають вагу від переїдання в цілому. Можна харчуватися тільки авокадо, лососем і кіноа і отримувати зайві кілограми, питання в кількості", – висловилася дієтологиня.

Картопля не є шкідливим продуктом для тих, хто худне. Pixabay

За словами фахівчині, найчастіше під забороною ониняються картопля, макарони, білий рис і вершкове масло. Однак, при правильному розрахунку калорій, а також при грамотному приготуванні, ці продукти не завдадуть шкоди фігурі.

"Картопля має високий глікемічний індекс, але здоровій людині немає сенсу звертати на нього увагу. В 100 г картоплі міститься 80 ккал, це небагато. Також вона має високу харчову цінність і є важливим джерелом калію та вітаміну С", – зазначила дієтологиня.

Експертка розвіяла міфи про картоплю при схудненні. Instagram Альбіни Коміссарової

Також вона зазначила, що якщо вживати макарони з твердих сортів пшениці, а також додавати в них овочі та легкі соуси – шкоди для фігури не буде. Крім цього, багато хто "грішить" на вершкове масло через високу калорійність, але норма цього продукту складає всього 10 г на добу, при цьому кокосова олія, яка вважається дієтичною, містить ще більше калорій.

Чи можна їсти макарони при схудненні: дієтологиня дала відповідь. Pixabay

"Кокосова олія, яку всі їдять столовими ложками, містить більший відсоток насичених жирів. Так чому ми боїмося саме вершкового масла?" – підкреслила експертка.

Розвіяно міф про шкоду макаронів при схудненні. Instagram Альбіни Комиссаровой

Чому вершкове масло вважають шкідливим продуктів: відповідь дієтолога. Instagram Альбіни Коміссарової

Що стосується білого рису, Коміссарова зазначила, що його можна вживати в їжу в помірних кількостях, за умови, якщо раціон містить достатньо клітковини.

Дієтологиня розповіла, чи можна їсти білий рис. Pixabay

Чи можна вживати рис на дієті. Instagram Альбіни Коміссарової

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