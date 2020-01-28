Картопля, кава і попкорн: дієтолог розбив міфи про "шкідливі" продукти

Кава, попкорн, картопля, а також яйця несправедливо вважаються шкідливими продуктами і мають безліч корисних властивостей.

Про це заявив доктор наук дієтолог Міхаель Деспегхель, передає Germania.one. Він закликав не виключати дані продукти з раціону.

У 100 грамах відвареної картоплі містяться лише 15 грамів вуглеводів. У той же час він має безліч корисних речовин: клітковина, вітаміни групи В, вітамін С, калій, білок і мінерали. За словами дієтолога, якщо картоплю вживати не смаженою, ніякої шкоди вона не заподіє.

Консервована квасоля містить багато білка і клітковини, а також фолієвої кислоти, магнію і калію. Це означає, що вона показана всім, хто худне.

Попкорн можна вважати ідеальною закускою, якщо готувати його без масла, адже продукт багатий клітковиною.

Кава може запобігти розвитку раку, зокрема печінки, простати, а також лейкемії. Корисний напій і для профілактики депресії. Вживати її потрібно помірно – до чотирьох чашок в день.

Люди не повинні боятися вживання яєць, адже в них містяться корисні жири, білок і майже всі вітаміни. У помірній кількості Деспегхель радить вживати і вершкове масло, адже воно містить йод, селен, кальцій, вітаміни К2, А, Д і Е.

Дієтолог розбив міфи про "шкідливих" продуктах Bild

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