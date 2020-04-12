Канделакі назвала звички, які заважають схуднути

44-річна російська ведуча Тіна Канделакі назвала головні звички, які заважають схуднути.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/tina_kandelaki

"10 згубних звичок для схуднення. Іноді простіше звинувачувати особливості свого організму, ніж працювати над собою. Зібрала чек-лист звичок, які тільки віддаляють вас від наміченої мети", – повідомила Канделакі.

instagram.com/tina_kandelaki

Першою звичкою вона назвала незнання своєї потреби в енергії, з урахуванням якої і потрібно складати харчування. Друга звичка – відсутність стабільних вимірів своєї ваги.

instagram.com/tina_kandelaki

Третє – відсутність фруктів і овочів в раціоні, а четверте – відсутність тренувань, будь-то аеробіка або силове навантаження. На п'ятій сходинці Канделакі розмістила відмову від обліку рухової активності.

Шостою шкідливою звичкою ведуча вважає недостатній сон, а сьомою – куріння.

"Нікотин впливає на здатність організму утилізувати жири", – написала зірка.

На восьмій сходинці – постійний пошук правильних ЗСЖ-продуктів. Передостаннє місце зайняв алкоголь. На 10-му рядку опинилася звичка їсти швидко.

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