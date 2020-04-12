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12 квітня • оновлено в 16:23
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/ Дієта і фітнес

Канделакі назвала звички, які заважають схуднути

9.4т
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44-річна російська ведуча Тіна Канделакі назвала головні звички, які заважають схуднути.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Канделакі назвала звички, які заважають схуднути

instagram.com/tina_kandelaki

"10 згубних звичок для схуднення. Іноді простіше звинувачувати особливості свого організму, ніж працювати над собою. Зібрала чек-лист звичок, які тільки віддаляють вас від наміченої мети", – повідомила Канделакі.

Канделакі назвала звички, які заважають схуднути

instagram.com/tina_kandelaki

Першою звичкою вона назвала незнання своєї потреби в енергії, з урахуванням якої і потрібно складати харчування. Друга звичка – відсутність стабільних вимірів своєї ваги.

Канделакі назвала звички, які заважають схуднути

instagram.com/tina_kandelaki

Третє – відсутність фруктів і овочів в раціоні, а четверте – відсутність тренувань, будь-то аеробіка або силове навантаження. На п'ятій сходинці Канделакі розмістила відмову від обліку рухової активності.

Шостою шкідливою звичкою ведуча вважає недостатній сон, а сьомою – куріння.

"Нікотин впливає на здатність організму утилізувати жири", – написала зірка.

На восьмій сходинці – постійний пошук правильних ЗСЖ-продуктів. Передостаннє місце зайняв алкоголь. На 10-му рядку опинилася звичка їсти швидко.

10 згубних звичок для схуднення ⠀ Іноді простіше звинувачувати особливості свого організму, ніж працювати над собою. Зібрала чек-лист звичок, які тільки видаляють вас від наміченої мети. ⠀ 10 місце: є швидко (при швидкому харчуванні людина істотно перебирає зайві калорії); 9 місце: регулярно вживати спиртні напої (алкоголь - висококалорійний продукт); 8 місце: шукати правильні ЗСЖ-продукти (всі продукти мають калорійність, вживання таких продуктів призводить тільки до набору зайвих кілограмів); 7 місце: курити (нікотин впливає на здатність організму утилізувати жири); 6 місце: мало спати (сон впливає на здатність утилізувати жири і ростити м'язову масу). Людина повинна спати не менше 8 годин на добу; 5 місце: не враховувати рухову активність (людина повинна робити не менше 10 000 кроків на день); 4 місце: не тренуватися (аеробне тренування створює структури для додаткового спалювання жирів, а силове тренування ростить м'язи - для приємного проведення зайвих калорій вже в спокої); 3 місце: мало є фруктів і овочів (необхідно замінити в своєму раціоні продукти фастфуда, крохмалисті продукти і продукти з цукром на фрукти та овочі); 2 місце: ігнорувати виміри складу тіла (регулярні виміри ваги тіла (щоранку) і виміри складу тіла (раз на місяць) дозволяють об'єктивно оцінювати наслідки раціону харчування); 1 місце: не знати свою потребу в енергії і не харчуватися з урахуванням цієї потреби. ⠀ Пишіть про ваші звички, від яких хочете позбутися, а щасливчику я подарую свою книгу "PRO Тіло". До речі, замовити її можна за посиланням в шапці профіля😉 ⠀ #kandelaki_secret

Публікація від Тіна Канделакі (@tina_kandelaki)

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Автор
Марія Дідик
Особа
Тіна Канделакі
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Комментарии на сайте не модерированы
Кризский Игорь
Кризский Игорь
А одиннадцатая привычка вылизывать зад хублу.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кризский Игорь, Слишком каллорийные выхлопы у него.
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