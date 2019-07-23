Каменських показала, як пітніла з невідомим чоловіком

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) показала, як потіє в спортзалі з невідомим чоловіком, приводячи себе в форму.

Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram у відповідь на зауваження, що погладшала під час медового місяця з Олексієм Потапенком (Потап) (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Довга перерва не перешкода! М'язи трошки в шоці, а я щаслива", – написала Каменських під роликом.

Каменських з тренером в спортзалі Кадр з відео

Як з'ясувалося, співачка займається з фітнес-тренером "зірок і професійних спортсменів" Андрієм Хомицьким, якого багато хто не знає в обличчя, проте чули про його заслуги від українських знаменитостей.

Каменських показала на відео, як качає стегна і сідниці, роблячи присідання з м'ячем і планку. Шанувальники в коментарях похвалили співачку за старання.

Каменських приводить себе у форму Кадр з відео

"Розумниця", "Ти молодець", "Відмінна фігура", "Настя, ти великий приклад для всіх", "Що за звуки", "Де Потап", "Виглядаєш, як дівчисько", – написали в коментарях.

Настя Каменських instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пізніше Потап зізнався, що медового місяця подружжю виявилося замало, тому вони вирушили до Праги.

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