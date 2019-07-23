Каменських показала, як пітніла з невідомим чоловіком

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) показала, як потіє в спортзалі з невідомим чоловіком, приводячи себе в форму.
Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram у відповідь на зауваження, що погладшала під час медового місяця з Олексієм Потапенком (Потап) (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"Довга перерва не перешкода! М'язи трошки в шоці, а я щаслива", – написала Каменських під роликом.
Каменських з тренером в спортзалі
Кадр з відео
Як з'ясувалося, співачка займається з фітнес-тренером "зірок і професійних спортсменів" Андрієм Хомицьким, якого багато хто не знає в обличчя, проте чули про його заслуги від українських знаменитостей.
Каменських показала на відео, як качає стегна і сідниці, роблячи присідання з м'ячем і планку. Шанувальники в коментарях похвалили співачку за старання.
Каменських приводить себе у форму
Кадр з відео
"Розумниця", "Ти молодець", "Відмінна фігура", "Настя, ти великий приклад для всіх", "Що за звуки", "Де Потап", "Виглядаєш, як дівчисько", – написали в коментарях.
Настя Каменських
instagram / kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якій були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини..
Пізніше Потап зізнався, що медового місяця подружжю виявилося замало, тому вони вирушили до Праги.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!