Головна Новини
30 січня • оновлено в 04:06
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Калорійна бомба: розкрито основні міфи про темний шоколад

234
Читати матеріал російською

Перехід на темний шоколад, не допоможе в схудненні, оскільки він мало чим відрізняється від молочного.

Про це пише видання Fit For Fan. Відзначається, що чорний шоколад не зовсім справедливо вважається здоровою альтернативою.

Новини
Оселедця і шоколаду: дієтолог розповіла, що означають смакові примхи

Темний шоколад, так само як і молочний, є калорійною бомбою і містить всього на кілька кілокалорій менше. Плюсом є знижений вміст цукру. При цьому чорний шоколад може містити більше жирів.

Чорний шоколад містить більше поліфенолів, які мають протизапальну дію. Однак такі ж властивості мають і фрукти.

Споживання великої кількості шоколаду, навіть темного, шкодить фігурі. Експерти рекомендують не запасатися великими плитками шоколаду і не тримати їх вдома. Щоб шоколад не шкодив фігурі, його потрібно упаковувати окремо, розділивши на дольки, і є по одній порції кілька разів на тиждень або місяць.

Розкрито головні міфи про темному шоколаді

Розкрито головні міфи про темному шоколаді

телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий несподіваний спосіб позбутися від тяги до шоколаду

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анатолій Запорожський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги