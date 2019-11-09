Время неумолимо ко всем и вся прекрасная половина человечества ищет ту самую волшебную таблетку от старости.

В погоне за красотой и молодостью мы скупаем тонны косметики за бешеные деньги, ложимся под нож к пластическим хирургам, но природу обмануть нельзя.

Наша молодость зависит от многих факторов: от еды, образа жизни, сна, спорта, различных спа процедур. Немаловажную роль в отражении нашего возраста играет и правильная осанка.

Новини Психосоматика большой попы

Правильная осанка – залог красоты, грациозности и женственности. А вот опущенные плечи, согнутая спина и взгляд, смотрящий под ноги, не пойдет нам на пользу. Это старит женщину независимо от того, какая у нее фигура, сколько пластических операций у нее на лице, какой мейк и прическа.

Когда мы сутулимся, мышцы спины ползут наверх, а переднее — сползают вниз. И что мы имеем: опущенные брови и лишняя кожа на верхних веках, а также сползают мышцы шеи, появляется второй подбородок и морщины.

Морщины становятся более заметными, внутренние органы работают неправильно и старость наступает быстрее.

Люди с неправильной осанкой соображают медленнее.

Сутулость отнимает силы. Это связано с тем что, энергию мы получаем с кислородом. Все зависит от того насколько глубоко и интенсивно мы можем дышать. А когда мы сутулимся у нас плохо работает диафрагма и не дает вдохнуть полной грудью.

Когда в нашем организме дефицит кислорода, все наши органы перестают правильно работать, быстрее стареют и изнашиваются, и как следствие быстрее наступает старость.

Что я советую?

Стойте у стеночки 10 минут в день.

Не носите тяжелые пакеты.

Чаще смотрите на себя в зеркало.

Полюбите свое отражение в зеркале и с гордо поднятой головой несите свое тело.

Вы замечали за собой, что сутулитесь?

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