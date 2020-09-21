Как увеличить уровень железа в организме
Как увеличить уровень железа в организме?
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1. Железо содержится в продуктах животного происхождения в гемовой форме: красное мясо, субпродукты, в том числе печень, язык, сердца, птица, моллюски и в растительных в негемовой форме: орехи, бобовые, гречка, чернослив, курага и зелень.
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Важно! Гемовая форма усваивается намного лучше, чем негемовая. При употреблении продуктов животного происхождения, организм усвоит около 20-30% железа, при этом, например, из шпината усвоится только 1,7% железа.
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2. Для максимальной пользы от продуктов, богатых железом, их не следует употреблять вместе с продуктами и напитками, которые блокируют усвоение железа, например:
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▪️ кофе▪️черный и зеленый чай▪️молоко▪️яйца▪️шоколад▪️злаковые▪️орехи (из-за содержания фитиновой кислоты, поэтому перед их употреблением рекомендуется предварительно замочить).
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3. Наоборот, улучшают всасывание железа:
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▫️Витамин С, которым богаты цитрусовые, болгарский перец, томаты, клубника, брокколи, зелень
▫️бета-каротин (абрикосы, персики, морковь, тыква, зеленый лук, шпинат, листья салата, перец и др)
▫️ фолиевая и органические кислоты, некоторые аминокислоты (цистеин, метионин)
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4. На уровень железа в организме также могут влиять:
▪️заболевания желудочно-кишечного тракта
▪️прием некоторых препаратов: кальция, цинка, антацидов, ингибиторов протоновой помпы, препаратов тетрациклинового ряда
▪️повышенная потребность организма в железе (беременность, лактация, детский возраст)
▪️кровопотери
▪️глистные инвазии
▪️хронические заболевания
▪️ожирение.
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Если причиной недостатка железа являются заболевания, тогда нужно пройти лечение вместе с профильным врачом.
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5. Помните, что нормальный гемоглобин не исключает наличие латентного железодефицита.
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