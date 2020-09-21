Как увеличить уровень железа в организме

Наталія Самойленко Дієта і фітнес 13:36, 21.09.2020

Как увеличить уровень железа в организме?

1. Железо содержится в продуктах животного происхождения в гемовой форме: красное мясо, субпродукты, в том числе печень, язык, сердца, птица, моллюски и в растительных в негемовой форме: орехи, бобовые, гречка, чернослив, курага и зелень.

Важно! Гемовая форма усваивается намного лучше, чем негемовая. При употреблении продуктов животного происхождения, организм усвоит около 20-30% железа, при этом, например, из шпината усвоится только 1,7% железа.

2. Для максимальной пользы от продуктов, богатых железом, их не следует употреблять вместе с продуктами и напитками, которые блокируют усвоение железа, например:

▪️ кофе▪️черный и зеленый чай▪️молоко▪️яйца▪️шоколад▪️злаковые▪️орехи (из-за содержания фитиновой кислоты, поэтому перед их употреблением рекомендуется предварительно замочить).

3. Наоборот, улучшают всасывание железа:

▫️Витамин С, которым богаты цитрусовые, болгарский перец, томаты, клубника, брокколи, зелень

▫️бета-каротин (абрикосы, персики, морковь, тыква, зеленый лук, шпинат, листья салата, перец и др)

▫️ фолиевая и органические кислоты, некоторые аминокислоты (цистеин, метионин)

4. На уровень железа в организме также могут влиять:

▪️заболевания желудочно-кишечного тракта

▪️прием некоторых препаратов: кальция, цинка, антацидов, ингибиторов протоновой помпы, препаратов тетрациклинового ряда

▪️повышенная потребность организма в железе (беременность, лактация, детский возраст)

▪️кровопотери

▪️глистные инвазии

▪️хронические заболевания

▪️ожирение.

Если причиной недостатка железа являются заболевания, тогда нужно пройти лечение вместе с профильным врачом.

5. Помните, что нормальный гемоглобин не исключает наличие латентного железодефицита.

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