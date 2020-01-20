Начнем с того, что у нас разные физиологические особенности и обхват талии зависит от таких факторов как:

ГЕНЕТИКА. На обхват талии влияет расстояние между нижними ребрами и тазом. Это генетика и против нее никуда не попрешь, но фигуру можно скорректировать питанием и упражнениями. Для того, что бы талию зрительно уменьшить нужно подкачать верхнюю часть тела и попу. Некоторые удаляют нижние ребра, но это их дело. Главное, что бы были счастливыми.

ПИТАНИЕ. Питание должно быть сбалансированным без сладкой и жирной пищи. В нем должно присутствовать много клетчатки и полезных жиров. Растягивать желудок миской салата тоже не рекомендуется. Для начала нужно уменьшить желудок, а следовательно, уменьшение порций – лучшее средство для уменьшения талии.

АЛКОГОЛЬ. Под воздействием спиртного активируются нервные центры, отвечающие за чувство голода-насыщения и мы можем съесть очень много вредной жирной пищи. Алкоголь замедлит метаболизм и отложиться в виде жира на боках и животе. Если мы хотим тонкую талию, алкоголь лучше исключить из рациона.

УПРАЖНЕНИЯ.

Кардио. Исследование показало, что женщины с избыточным весом, которые использовали интенсивную ходьбу либо бег в течение 30-минут 3-5 раз в неделю, потеряли в среднем 25 процентов от их внутреннего брюшного жира.

Так же на формирование красивой талии подходят упражнения: планка, скручивания, велосипед.

ГОРМОНЫ. Количество женских половых гормонов (особенно, эстрадиола) тоже влияют на окружность талии. В следующем посте напишу, как увеличить количество эстрадиола в организме.

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