"Їжте, спіть і не сваріть себе": зірковий тренер розкрила секрети ідеальної фігури

Екс-ведуча проекту "Зважені та щасливі", експерт зі схуднення і зірковий тренер Аніта Луценко поділилася порадами, які допоможуть позбутися від в'ялого і товстого живота.

Луценко опублікувала в своєму Instagram-акаунті пост, де розкрила кілька важливих секретів для ідеального пресу та тонкої талії.

Так, на її думку головними правилами для досягнення фігури мрії є не тільки здорове або дробове харчування. Також необхідно виключити з раціону деякі продукти, які здаються багатьом корисними, висипатися і не "лаяти" своє тіло.

Публікація від Аніта Луценко (@anitasporty) 5 Авг 2018 о 12:57 PDT

Отже, серед ефективних порад, які озвучила Аніта, наступні:

1. Прибрати з раціону будь-які солодкі напої, включаючи свіжі соки.

2. Не їсти печиво, вафлі, торти, булки і зефір.

3. Їсти більше овочів (500-700 г в день) і ягід (до 300 г). При чому, це краще, ніж фрукти.

4. Виконувати 5 вправ через день: 2 на ноги, 1 на руки і 2 будь-яких на прес! По 20 разів за 2 підходи.

5. Не їсти після 20:00.

6. Лягати спати до 23:30.

7. Не лаяти своє тіло, а сприймати його як союзника і цінувати.

Також тренер зазначила, що якщо дотримуватися її правил, без особливих зусиль за 4 тижні у того, хто худне, піде близько 4 кг жиру.

"Уявіть собі 4 літри жиру - це як 4 пляшки соняшникової олії. І все це піде з вашого тіла!" - підсумувала Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт зі схуднення Аніта Луценко поділилася вправами для внутрішньої поверхні стегна і живота.