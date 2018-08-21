"Їжте, спіть і не сваріть себе": зірковий тренер розкрила секрети ідеальної фігури

Екс-ведуча проекту "Зважені та щасливі", експерт зі схуднення і зірковий тренер Аніта Луценко поділилася порадами, які допоможуть позбутися від в'ялого і товстого живота.
Луценко опублікувала в своєму Instagram-акаунті пост, де розкрила кілька важливих секретів для ідеального пресу та тонкої талії.
Так, на її думку головними правилами для досягнення фігури мрії є не тільки здорове або дробове харчування. Також необхідно виключити з раціону деякі продукти, які здаються багатьом корисними, висипатися і не "лаяти" своє тіло.
Отже, серед ефективних порад, які озвучила Аніта, наступні:
1. Прибрати з раціону будь-які солодкі напої, включаючи свіжі соки.
2. Не їсти печиво, вафлі, торти, булки і зефір.
3. Їсти більше овочів (500-700 г в день) і ягід (до 300 г). При чому, це краще, ніж фрукти.
4. Виконувати 5 вправ через день: 2 на ноги, 1 на руки і 2 будь-яких на прес! По 20 разів за 2 підходи.
5. Не їсти після 20:00.
6. Лягати спати до 23:30.
7. Не лаяти своє тіло, а сприймати його як союзника і цінувати.
Також тренер зазначила, що якщо дотримуватися її правил, без особливих зусиль за 4 тижні у того, хто худне, піде близько 4 кг жиру.
"Уявіть собі 4 літри жиру - це як 4 пляшки соняшникової олії. І все це піде з вашого тіла!" - підсумувала Луценко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт зі схуднення Аніта Луценко поділилася вправами для внутрішньої поверхні стегна і живота.
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