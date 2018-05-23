Їжте більше жирного: визначена несподівана користь калорійних продуктів при схудненні

Багато дівчат, які худнуть, цілком впевнені в тому, що дотримуючись дієти, перше, від чого варто відмовитися - це жирні продукти.

Сучасні дієтологи зруйнували цей міф і довели, що деякі жирні продукти, навпаки, сприяють зниженню ваги, пише видання Clutch.

Авокадо

Авокадо по праву вважається самою жирною рослиною в світі, проте завдяки високому вмісту олеїнової кислоти, воно сприяє зниженню кількості холестерину, а також стабілізує рівень глюкози в крові, що, в свою чергу, позитивно впливає на процес схуднення. Салати з авокадо не завдадуть шкоди фігурі, а, навпаки, дозволяють швидко насититися і довгий час не відчувати голод.

tvcook.ru

Яйця

У яйцях міститься така речовина як холін, яка, як не дивно, бореться з надмірним жиром у організмі. Незважаючи на те, що відсоток вмісту жиру в курячих яйцях (особливо в жовтку) досить високий, вони - справжня знахідка для людей, що худнуть, адже мають високий ступінь насичення, при цьому одне середнє яйце містить всього 85 ккал. Відмінне рішення для дієтичного сніданку.

Оливкова олія

Не секрет, що оливкова олія благотворно впливає на волосся і шкіру. У натуральному вигляді, за рахунок вмісту омега-9, вона знижує рівень холестерину і прискорює обмін речовин.

Горіхи

Горіхи містять величезну кількість жирів і вуглеводів - здавалося б, це просто справжня "бомба" для нашої фігури. Однак, вони славляться тим, що швидко і ефективно пригнічують почуття голоду. Це відбувається за рахунок того, що ліноленова кислота покращує обмінні процеси в організмі і сприяє насиченню. Маленька порція горіхів в натуральному вигляді (але тільки без солі, цукру і т.д.) стане відмінним доповненням до сніданку або салату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча і фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, що вода допоможе прискорити процес схуднення, а також порадила, як розрахувати індивідуальну норму рідини на день.