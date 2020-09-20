Названі продукти, що викликають головний біль: чи варто від них відмовлятися

Анна Паскевич Дієта і фітнес 03:38, 20.09.2020

Певні продукти харчування, такі як горіхи, сир, кава, шоколад, м'ясо та інші, дійсно можуть викликати головний біль у деяких людей, однак не варто поспішати виключати дані продукти з раціону.

Так, на думку експертів, відмова від корисної їжі може принести більше шкоди, пише El País.

Як пояснює ендокринолог з відділу харчування Іспанського суспільства ендокринології та харчування Франсіско Ботелла, причиною головного болю можуть бути багато факторів, тому "якщо ми будемо звинувачувати в усьому продукти, у нас виникне харчова параноя".

Головний біль, за словами фахівців, можуть викликати такі речовини, як гістамін, тирамін (зокрема, міститься в сирі); кофеїн (кава, кола); нітрати в м'ясі; жирні кислоти в горіхах або деяких видах риби; глутамат, сульфіти тощо.

Скупчення даних речовин може призвести до вазодилатації і запалення, коли мозок збільшується в розмірі і йому стає "тісно".

На думку експерта, уникнути цього симптому простіше, ніж виключити деякі продукти з раціону, оскільки разом з ними людина виключить всі важливі поживні речовини.

Тому правильний метод лікування, що складається з чотирьох кроків, може призначити тільки фахівець. Перше, що потрібно зробити, – завести щоденник з докладними записами про все, що з людиною відбувається під час мігрені або головного болю.

Друге – віднести щоденник до фахівця. На третьому етапі людині буде призначено виключаючу дієту, щоб ідентифікувати зміни. На четвертому етапі виключені продукти повернуть до меню, щоб побачити реакцію організму. І лише після цього можна буде встановити, чи варто повністю відмовлятися від продукту або просто скоротити його вживання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар розповіла, як позбутися головного болю "на погоду".

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