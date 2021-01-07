"Раз на тиждень можна все!" Дієтологиня українських зірок Самойленко розповіла про секрети схуднення й незамінні продукти

Наталія Самойленко відповіла на питання про дієтологію та розкрила, кому легше скидати вагу, чи можливо схуднути назавжди й чому з роками важче боротися із зайвими кілограмами.

Наталія Самойленко – лікарка-ендокринологиня, відома українська дієтологиня з майже двадцятирічним досвідом роботи. Серед її клієнтів – телеведучі Катя Осадча та Маша Єфросиніна, співачка Наталя Могилевська та багато інших знаменитостей. В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL зіркова дієтологиня розповіла, чому варто відмовитися від молока, ковбаси та харчових добавок, через що всі з віком неухильно набирають вагу і багато іншого.

– Взимку більшість перестає їсти овочі та фрукти в тих кількостях, що їли восени і влітку. Тому актуальним постає питання про БАДи та вітаміни в таблетках. Чи варто вживати харчові добавки або краще подбати про харчування?

– Треба дбати і про те, і те. БАДи будуть необхідні тим, у кого, наприклад, лабораторно підтверджений дефіцит. У когось дефіцит вітаміну D може бути взимку, і з продуктів ми його не отримаємо – доведеться вживати вітаміни з певним дозуванням, яке призначить лікар.

– А чи є користь від БАДів конкретно для зниження ваги?

– Вітамін D є регулятором обмінних процесів, але сказати, що лише БАД допоможе вам знизити, звичайно, не можна. Це один з інструментів, але найголовніше – це їжа.

БАДи необхідні тим, у кого є підтверджений лабораторно дефіцит pixabay.com

– Які продукти незамінні у 20-30, 40-50, 60+, без яких неможливо бути здоровими, і чи є такі взагалі?

– Звісно, є. І вони актуальні в будь-якому віці. Не можна поділити за віковими групами, що ось це можна в 40 років, а ось це в жодному разі в 40 не їжте, а коли буде 60, тоді почнете. Такого не існує. У будь-якому віці повинен бути баланс мікроелементів. І в будь-якому віці важлива клітковина. Важливий якісний білок, наприклад, риба, яйця. У будь-якому віці важливо давати хороші вуглеводи, наприклад, незбиране зерно, крохмалисті овочі, фрукти, і також зелень. Але є деякі аспекти індивідуальні, які виявляє лікар після лабораторного обстеження. Наприклад, комусь м'ясо рекомендують, а комусь ні. Для когось водорості будуть корисні, а комусь категорично протипоказані. Тому говоримо про індивідуальні рішення в дієтології, які ухвалює лікар, звертаючи увагу на результат обстежень як кожен окремий клінічний випадок.

Не існує універсальних продуктів, корисних для всіх pixabay.com

– А правда, що деякі продукти з віком не засвоюються?

– Вважається, що молоко й молочні продукти засвоюються гірше. Дійсно, якщо говорити про молоко, то часто люди скаржаться на симптоми здуття, послаблення випорожнення після випитої склянки молока. Трохи гірше перетравлюються м'ясні продукти. Це пов'язано з тим, що наш ферментативний потенціал знижується, і ми складні білкові продукти переварюємо гірше. Функції травного тракту знижуються, слизова стає все більш вразливою. У літніх людей у дуже похилому віці може бути погана переносність навіть сирих овочів.

– Чи варто відмовлятися від коров'ячого молока й замінювати його рослинним? Чи є в пакетованому рослинному молоці корисні речовини або це просто данина моді?

– Замінювати коров'яче альтернативним не варто. Правильніше взагалі відмовитися від будь-якого виду молока. В крайньому разі, якщо вам хочеться такого смаку, то зробіть самі вдома мигдальне.

Мигдальне молоко. pixabay.com

– Чим старшою стає людина, тим легше вона набирає вагу. З чим це пов'язано?

Такі зміни вагові насамперед пов'язані зі зміною гормонального сценарію в організмі. Тобто одні гормони "йдуть на пенсію", грубо кажучи, а інші навпаки, проявляють свою активність, яку раніше виявляли менше. Йдеться найперше про інсулін. У літніх людей він підвищується й дуже часто підвищується інсулінорезистентність, яка часто є основною причиною набирання зайвої ваги. Також із віком втрачає свою функцію щитовидна залоза. Гіпотиріоз – одна з провідних гормональних причин у літніх людей. Крім того, варто зауважити, що з віком у нас обмінні процеси сповільнюються. Втрачається відсоток м'язової маси, якщо людина її фізично не підтримує. Це так звана саркопенія. І це, звісно, теж призводить до уповільнення обмінних процесів. До цього якщо ще додати дефіцит вітаміну D, який в українських пенсіонерів трапляється практично в 100 відсотках випадків (а вже до цього віку порушена робота печінки у деяких людей), то ось він вам – патологічний портрет, чому так відбувається.

– Кому легше схуднути: чоловікові чи жінці?

– Звичайно, чоловікові. Чоловікові, тому що захищають його від зайвої ваги чоловічі статеві гормони. Іноді навіть некоректно призначати чоловічі гормони жінкам для того, щоб скинути вагу. Це негуманно щодо жіночого організму. Друга причина, чому чоловіки легше худнуть, – це те, що в них від природи більший відсоток м'язової маси та менше жирової. Вони метаболічно спочатку вже в кращих умовах перебувають.

Жінці схуднути складніше, ніж чоловікові pixabay.com

– А хто старанніше дотримується дієти серед ваших клієнтів – чоловіки чи жінки? У кого швидше результат?

– У чоловіків. Чоловіки менш емоційні, більш послідовні, більш цілеспрямовані та більше бояться поганих аналізів. Коли вони бачать підвищений цукор у крові або холестерин, або низький тестостерон, то управляти чоловічою харчовою поведінкою досить легко.

– Які відомі дієти найефективніші і менш шкідливі, і які найпопулярніші серед ваших клієнтів?

– Ми як лікарі-дієтологи прописуємо індивідуальні протоколи харчування залежно від тих чи інших ситуацій. Якщо говорити про масове призначення або споживання дієт, то вже давним-давно визначився лідер – це DASH-дієта, яка допомагає працювати з гіпертензією і розроблена лікарями для пацієнтів із патологією серцево-судинної системи й підвищеним артеріальним тиском. Також уже три роки займає лідерську позицію середземноморська дієта стосовно ефективності в плані здоров'я, безпеки й зниження ваги. Всі інші дієти до цього списку навіть не входять.

DASH-дієта – одна з найкращих, рекомендованих лікарями pexels.com

– Це питання, яке хвилює багатьох. Чи реально їсти все й не набирати вагу або краще дотримуватися все життя дієти, але смачної?

– На мій погляд, здорове харчування може бути тільки смачним. Якщо їжа несмачна, то вона вже апріорі не може належати до здорової. Їсти все й не товстішати – це якась суперздатність, дар, який є не у всіх людей. І цей дар зазвичай триває не все життя. Все одно настає такий момент часу, та ж менопауза, наприклад. Коли те, що було раніше, вже не спрацьовує. Важливіше навіть не те, що ви їсте для зниження ваги, а те, як ви це робите. Мається на увазі режим харчування і структура раціону. Є багато прикладів, коли їдять усе корисне, але не в той час, і набирають вагу. Навіть ще більш важливо те, від чого ми відмовляємося. Можна їсти все корисне і правильне, але одночасно ще навалювати цукру, борошна, печива, пляшечку просекко на вечерю. Поки ми не відмовилися від другої частини, ефекту не буде.

– А чому час вживання їжі впливає на набір ваги?

– Це пов'язано з регуляцією обміну речовин. Є гормони, які чудово працюють вранці, і є їжа, яка прекрасно показує результати в першій половині дня. Але якщо ті ж продукти опинилися в другій, то, на жаль, ви більше шкоди отримаєте, ніж користі.

– А які продукти можна їсти після шостої вечора?

– Ті, які не підвищують інсулін. І головний критерій вибору продукту в другій половині дня (а друга половина дня починається не з 18-ти, а з 15-ти) – зниження чутливості клітин інсуліну. Відповідно, вся їжа, яка інсулін підвищує, буде давати надбавку.

За вагою доведеться стежити все життя, щоб залишатися у формі pixabay.com

– У ваших раціонах для клієнтів є дозволені "шкідливі" продукти: ковбаса, печиво, згущенка чи це – табу?

– Заборонені продукти ми називаємо таким словом, як "читтінг", а в медицині – "рефід". Раз на тиждень, дотримуючись правила рефіда, ви можете дозволити собі все що завгодно. Я не акцентую їсти обов'язково згущенку. Для когось пельмені можуть бути найсмачнішою забороненою їжею. Просто ви назвали найшкідливіше. Зазвичай клієнти вже не таке вибирають, а щось із розряду пасти, піци. За цим сумують більше, ніж за згущеним молоком.

– А як харчуєтеся ви? Чи дозволяєте собі шкідливі продукти, ту ж піцу, смажене, копчене або це під забороною для дієтолога?

– Смажене і копчене – табу для дієтолога. Піцу я не дуже люблю. З таких ось начебто недієтологічних продуктів, хоча я не можу сказати, що вони категорично некорисні, я дуже люблю хліб і можу дозволити собі пасту в обідній час. І раз на місяць точно це роблю. Я можу з'їсти домашнє печиво, яке приготував мій син. Дієтологи нормальні люди цілком, ми ж не орторексики, і в нас немає порушень харчової поведінки. Іноді щось може бути дозволено в межах того ж рефіда. Коли це рідко, наприклад, один раз на тиждень, в обідній час, то це абсолютно не критично.

Наталія Самойленко вважає, що здорове харчування може бути тільки смачним pexels.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Наталія Самойленко розповіла, як не погладшати після новорічного застілля.