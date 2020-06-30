Їсти все і не товстіти: експерти назвали найефективніший спосіб схуднення без дієт

Їсти всі продукти без обмеження і при цьому абсолютно не гладшати – звучить як фантастична історія, але тим не менше про це мріє кожна сучасна жінка.

І, дійсно, на думку дієтологів, це цілком реально, якщо знати один секрет. Правило просте – можна їсти будь-які продукти без обмежень, але тільки в певний час доби. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як худнути, вживаючи при цьому в їжу все улюблені продукти.

Такий режим харчування, на думку американських вчених, дозволяє знизити не тільки вагу, але й артеріальний тиск. При цьому, такого режиму харчування нескладно дотримуватися.

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Дослідники з Університету Іллінойсу в Чикаго провели перший в своєму роді експеримент, який показав користь повного доступу до їжі в один час дня і обмеження прийому їжі в інші години у людей з ожирінням.

Фахівці вивчили вплив обмеженого в часі прийому їжі у добровольців з ожирінням, середній вік яких становив 45 років.

Учасники дослідження могли приймати будь-яку їжу в необмеженій кількості в період часу між 10.00 ранку і 18.00. Однак, протягом останніх 16 годин учасники могли пити тільки воду або напої, майже не містять калорій. Випробування тривало протягом 12 тижнів.

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У порівнянні з контрольною групою, учасники, які дотримувалися вказаного режиму харчування, споживали за добу меншу кількість калорій, в результаті чого у них знижувалася вага, а також артеріальний тиск. В середньому учасники дослідження з'їдали на 300 кілокалорій менше, це дозволило зменшити вагу тіла на 3%, а рівень артеріального тиску на 7 мм рт.ст.

"Основним висновком цього дослідження є те, що знизити вагу можна і без постійного підрахунку калорій або виключення певних страв з раціону", – зазначила автор дослідження, американський професор кінезіології і харчування Кріста Вараді.

Незважаючи на те, що це перше дослідження, присвячене дієті 16/8 (16 годин голодування і 8 годин харчування), доктор Вараді відзначає схожість його результатів з більш ранніми даними щодо інтервальних типів дієт.

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"Результати, які ми отримали, спостерігалися також і в інших дослідженнях, в яких необхідно було голодувати протягом одного дня. Очевидною перевагою дієти 16/8 є легкість її дотримання. У нашому дослідженні ми спостерігали меншу кількість вибулих пацієнтів через порушення режиму харчування, в порівнянні з іншими випробуваннями , – зазначила доктор Вараді.

При цьому на думку більшості дієтологів, до підбору дієти необхідно підходити індивідуально, оскільки навіть невелика ефективність методу може позитивно відбитися на здоров'ї пацієнта. Не варто віддавати перевагу жорстким обмеженням у їжі, не проконсультувавшись з фахівцем.

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