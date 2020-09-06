Ходьба на носках допомагає схуднути – вчені

Анна Паскевич Дієта і фітнес 05:45, 6.09.2020

Регулярна ходьба навшпиньках сприяє активному схудненню.

Такий висновок зробили вчені університету Юти, США, на основі нового дослідження, повідомляє Science Daily.

У дослідженні брали участь 27 осіб у віці від 20 до 40 років, які займалися різними видами бігу або ходьби.

Як виявилося, найменшу кількість енергії витрачали ті, хто ходив з опорою на п'яту. Ті ж, хто ходив навшпиньках, витрачав на 83% енергії більше.

Вчені пояснили, що ходьба на носках підвищує активність м'язів гомілковостопного суглоба, спини, колін і стегон. Тому для зміцнення м'язів і спалювання зайвих кілограмів рекомендується ходити таким чином по п'ять хвилин на день.

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