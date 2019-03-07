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/Дієта і фітнес

"Гірше за хімзброю": названий популярний сніданок, який може нашкодити здоров'ю

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Один із найпопулярніших у світі елементів сніданку — підсмажений хліб, піддався жорсткій критиці з боку вчених.

Так, під час дослідження фахівці з університету Колорадо виявили, що хрустка скоринка тосту є небезпечною для здоров'я через токсини, повідомляє Dailу Mail.

За словами видання, вчені встановили датчики забруднення повітря і почали готувати тости зі звичайного хліба, який купили в супермаркеті. Після приготування вони з'ясували, що підсмажений хліб цілком можна назвати хімзброєю. Під час нагрівання він виділяє небезпечну речовину етанол у кількості 3-4 тисячі мкг на один кубічний метр, що в 15 разів більше, ніж дозволено організацією охорони здоров'я.

"Гірше за хімзброю": названий популярний сніданок, який може нашкодити здоров'ю

Фото: shkolazhizni.ru

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"Гірше за хімзброю": названий популярний сніданок, який може нашкодити здоров'ю

Фото: ivona.bigmir.net

Крім того, фахівці зазначили, що будь-яка смажена їжа приносить мало користі. Також люди, які кожен день їдять смажені страви, потрапляють у групу ризику серцево-судинних захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, який продукт вбиває красу і молодість.

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Kolesnyk Petro
Kolesnyk Petro
Виділяє етанол тобто спирт та це ж чудово, випив чи вдихнувмі закусив :)хіміки хренові
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