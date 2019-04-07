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/Дієта і фітнес

Гірше сигарет: названа нова небезпека неправильного харчування

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Міжнародна група вчених довела, що неправильне харчування є причиною кожної п'ятої смерті на планеті.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного у 195 країнах і опублікованого у журналі The Lancet.

Вчені проаналізували дані з 1997 по 2017 рік і з'ясували, що через пов'язані зі шкідливою їжею хвороби (серед них – серцево-судинні захворювання та діабет II типу) в середньому помирають 10 мільйонів людей на рік.

Ілюстрація

Ілюстрація

colchil

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Супрун назвала дешеві продукти для правильного харчування

За словами дослідників, основними чинниками смертельних захворюваньє високий рівень споживання занадто солодкої і дуже солоної їжі, низьке споживання цільних зерен, овочів та фруктів. Зокрема, у 2017 році через неправильне харчування померли 11 мільйонів людей.

Крім того, встановлено, що навіть тютюнопаління є причиною меншої кількості смертей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала головну причину смертності в Україні.

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Тема
живлення
Місце
Україна
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