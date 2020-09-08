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Фітнес-тренер назвав три варіанти корисних сніданків для схуднення

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Дієта і фітнес
1,7 т.
Названо три варіанти корисних сніданків, які допоможуть схуднути

Названо три варіанти корисних сніданків, які допоможуть схуднути. Medium

Фітнес-тренер Аарон Бравн порадив ситно їсти зранку, щоб контролювати свій апетит, і назвав три варіанти сніданків для зниження ваги.

Так, експерт порекомендував вживати молочні продукти, м'ясо птиці, яловичину, білу рибу і морепродукти. Їжа, яка багата нежирним білком, швидше втамовує голод і запобігає переїданню, пише видання Express.

Другий варіант включає продукти з високим вмістом білка, здорових жирів і клітковини: лососеві види риби, яйця, фрукти та овочі. А в третьому випадку фітнес-тренер порадив готувати на сніданок страви з яєць в поєднанні з авокадо, жирною рибою, шпинатом, грибами і овочами.

На сніданок корисно їсти страви з яєць в поєднанні з авокадо.

На сніданок корисно їсти страви з яєць в поєднанні з авокадо. UkrMedia

Бравн відзначив, що зранку потрібно з'їдати 50% добової норми калорій, 30% – за обідом, а 20% – під час вечері.

"Учасники експерименту, які дотримуються такої схеми, за 12 тижнів скинули приблизно 9 кг, а ті, у кого основним прийомом їжі був обід, втратили 3,5 кг", – підкреслив фітнес-тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруська дієтологиня Алла Малайкіна розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди здоров'ю.

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