Фітнес-програма "Революція тіла": як схуднути за 6 тижнів

Скинути три-п'ять-десять кілограмів і підсушитися - це найчастіше побажання людей, які приходять займатися в фітнес-клуб. Одні досягають цих результатів протягом 2-3 місяців, інші - протягом півроку, а деякі - сходять з дистанції після 2 тижнів занять, так і не досягнувши бажаного.

Фото: BODYART / FITNESS

Спеціально для тих, хто не може або не хоче займатися в спортзалі круглий рік, фітнес-клуби розробляють спеціальні тренувальні програми. Вони дозволяють досягти вражаючих спортивних результатів у відносно короткі терміни.

Наприклад, у фітнес-клубі BODYART / FITNESS 1 квітня стартує 5 сезон фітнес-програми "Революція тіла". Вона розроблена для тих, хто хоче швидко змінити своє тіло: схуднути, підсушитися і підтягнути м'язи всього тіла.

Як влаштована фітнес-програма для схуднення "Революція тіла"?

Це унікальна система з 30 різнопланових тренувань протягом 6 тижнів. П'ять днів на тиждень учасники фітнес-програми займаються з тренерами в міні-групах по 4 людини, відвідують силові і розслаблюючі тренування групового формату і отримують рекомендації по харчуванню. Після 10-го, 20-го і 30-го заняття вони відвідують сеанс розслабляючого класичного масажу, який знімає напругу.

Як вдається схуднути в такий короткий термін?

Програма дуже насичена: протягом 6 тижнів учасники опрацьовують все тіло на аеробних заняттях і тренажерах, займаються боксом, йогою, пілатесом, стретчингом, відвідують TRX-тренування, стрибають на батутах і займаються з м'ячами. Всі ці вправи спрямовані на поліпшення метаболізму, інтенсивне жиросжигание і зміцнення м'язів. Паралельно з цим учасники отримують щоденні рекомендації по харчуванню, тому робота над корекцією ваги відбувається в двох напрямках - шляхом підвищення фізичних навантажень і зміни харчування.

Кому можна займатися за програмою "Революція тіла"?

Займатися по фітнес-програмі можна всім дорослим з будь-яким рівнем спортивної підготовки. Перед початком курсу учасники розподіляються в міні-групи, виходячи з фізичної підготовки, а на групових заняттях тренери регулюють складність вправ в залежності від можливостей кожного учасника. Тому займатися за програмою комфортно як новачкам, так і тим, хто тренується не один рік.

Фото: BODYART / FITNESS

4 причини тренуватися по фітнес-програмі, якщо ви хочете схуднути

Програма дійсно працює. За результатами чотирьох спортивних сезонів програми учасники показали відмінні результати. Максимальний показник ваги, який скинули учасники - 22,5 кг серед чоловіків і 16,5 кг - серед жінок. Заняття проходять під керівництвом тренерів. Вони розповідають, як виконувати вправи правильно, мотивують учасників викладатися на тренуваннях, допомагають подолати невпевненість, націлюють відпрацювати всі тренування і добитися бажаної позначки на вагах. Тренування продумані від і до. Всі заняття сплановані професійними тренерами з покрокової навантаженням, опрацюванням всього тіла і чергуванням силових і розслаблюючих занять. Учасникам не потрібно замислюватися над тим, що і як робити в спортзалі, потрібно просто зібратися з духом і прийти на заняття. Потрібно відпрацювати всього 6 тижнів. Програма дозволяє кардинально змінити своє тіло і при цьому не ходити в спортзал круглий рік. 30 тренувань за півтора місяці - це дійсно виклик, прийняти і подолати який здатний кожен.

Ви можете знайти фітнес-клуб поблизу і дізнатися про існуючі фітнес-програмах для схуднення в розкладі. На заняття з фітнес-програмою "Революція тіла" можна записатися по посиланню.

Автор статті: Анастасія Шітлюк.

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