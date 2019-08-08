"Фігура – вогонь!" Дружина Ступки розбурхала шанувальників оголеним тілом

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, фітнес-блогер і DJ Поліна Логунова розбурхала мережу знімками з відпочинку в Домініканській республіці.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких позує в крихітному купальнику, що підкреслює струнку фігуру й пружні сідниці.

"Переглянула тисячу роликів фітнес-вправ, і ніяк не визначишся, що краще, ефективніше, правильніше? Спокійно, все це я зробила за тебе! За моїми плечима сотні годин безперервних тренувань і досвіду. Я не фітнес-тренер, але я знаю, що потрібно твоєму тілу куди більше, у мене за спиною багато спортивних регалій, дипломів і нагород. Проф. спортсмени ніколи не бувають колишніми", – написала вона.

Поліна Логунова instagram / polinalogunova

Логунова збирається навчити своїх шанувальників одним з найефективніших вправ, які дійсно працюють.

"Можна нескінченно дивитися на дівчин після операцій зі зробленим д*пами і думати, що вони знають секрет чарівного присіду, але це тільки лише хірургія, так красиво, так ефектно, але краще б вони ділилися історією своєї пластики, ніж супчиками-смузі, на таких далеко не проїдеш. Хочу, щоб ви розуміли своє тіло і дружили з ним", – додала зірка.

Шанувальники гідно оцінили розкішну фігуру Логунової, висловивши своє захоплення. "Поля, Ви кайф", "Бездоганна фігура! Браво, Поліна! Захоплююся Вами", "Шикарна", "Фігура – вогонь", – написали в коментарях.

Поліна Логунова показала розкішні ноги instagram / polinalogunova

Поліна Логунова з дитиною instagram / polinalogunova

Поліна Логунова instagram / polinalogunova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Логунова розбурхала мережу знімками, на яких позує за пультом в білизні і прозорій накидці.

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