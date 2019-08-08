Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

"Фігура – вогонь!" Дружина Ступки розбурхала шанувальників оголеним тілом

786 Читати матеріал російською

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, фітнес-блогер і DJ Поліна Логунова розбурхала мережу знімками з відпочинку в Домініканській республіці.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких позує в крихітному купальнику, що підкреслює струнку фігуру й пружні сідниці.

"Переглянула тисячу роликів фітнес-вправ, і ніяк не визначишся, що краще, ефективніше, правильніше? Спокійно, все це я зробила за тебе! За моїми плечима сотні годин безперервних тренувань і досвіду. Я не фітнес-тренер, але я знаю, що потрібно твоєму тілу куди більше, у мене за спиною багато спортивних регалій, дипломів і нагород. Проф. спортсмени ніколи не бувають колишніми", – написала вона.

Поліна Логунова

Поліна Логунова

instagram / polinalogunova

Новини
"Це Пугачова перевдяглася": мережу розбурхала бабуся, котра обізвала Полякову коровою

Логунова збирається навчити своїх шанувальників одним з найефективніших вправ, які дійсно працюють.

"Можна нескінченно дивитися на дівчин після операцій зі зробленим д*пами і думати, що вони знають секрет чарівного присіду, але це тільки лише хірургія, так красиво, так ефектно, але краще б вони ділилися історією своєї пластики, ніж супчиками-смузі, на таких далеко не проїдеш. Хочу, щоб ви розуміли своє тіло і дружили з ним", – додала зірка.

Шанувальники гідно оцінили розкішну фігуру Логунової, висловивши своє захоплення. "Поля, Ви кайф", "Бездоганна фігура! Браво, Поліна! Захоплююся Вами", "Шикарна", "Фігура – вогонь", – написали в коментарях.

Поліна Логунова показала розкішні ноги

Поліна Логунова показала розкішні ноги

instagram / polinalogunova

Поліна Логунова з дитиною

Поліна Логунова з дитиною

instagram / polinalogunova

"Фігура – вогонь!" Дружина Ступки розбурхала шанувальників оголеним тілом
"Фігура – вогонь!" Дружина Ступки розбурхала шанувальників оголеним тілом

Поліна Логунова

Поліна Логунова

instagram / polinalogunova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Логунова розбурхала мережу знімками, на яких позує за пультом в білизні і прозорій накидці.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особи
Поліна Логунова Дмитро Ступка
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес фотосессія схуднення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
3
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...