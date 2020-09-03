Фаворитка шоу "Танці з зірками" схудла на 15 кг і вразила мережу: фото до та після

Екссолістка гурту "ВІА Гра", учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос схудла на 15 кілограм за 7 місяців.

Результатами свого перевтілення 33-річна співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка розмістила знімки, на яких позує в чорній білизні (фото дивіться нижче).

"Не думала, що коли-небудь виставлю це. На фото різниця в 7 місяців. Харчування, спорт, догляд за тілом. Строго, регулярно і дисципліновано", – поділилася Дімопулос.

Дімопулос до та після схуднення. Instagram Санти Дімопулос

Шанувальники захопилися фігурою артистки та засипали її компліментами.

"Красуня! Молодець", "Я захоплююся вами", "Дуже крутий результат, звичайно, це все дисципліна і режим. Ви молодець, я дивлюся на вас, піднімаю свою ліниву попу і йду на тренування", – написали в коментарях.

Шанувальники засипали компліментами співачку. Instagram Санти Дімопулос

Дімопулос вразила мережу своїм схудненням. Instagram Санти Дімопулос

Відзначимо, що зірка не тільки встигла схуднути, а й вдало виступила під час першого ефіру "Танців з зірками". Суддя проєкту Влад Яма похвалив співачку, а також назвав її фавориткою шоу і головною претенденткою на перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Санта Дімопулос поділилася своїми рецептами щасливого шлюбу. Артистка вже 5 років перебуває в сімейному союзі з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

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