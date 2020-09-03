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Фаворитка шоу "Танці з зірками" схудла на 15 кг і вразила мережу: фото до та після

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Дієта і фітнес
4,3 т.
Санта Дімопулос схудла на 15 кг

Санта Дімопулос схудла на 15 кг. Гордон

Екссолістка гурту "ВІА Гра", учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос схудла на 15 кілограм за 7 місяців.

Результатами свого перевтілення 33-річна співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка розмістила знімки, на яких позує в чорній білизні (фото дивіться нижче).

"Не думала, що коли-небудь виставлю це. На фото різниця в 7 місяців. Харчування, спорт, догляд за тілом. Строго, регулярно і дисципліновано", – поділилася Дімопулос.

Дімопулос до та після схуднення.

Дімопулос до та після схуднення. Instagram Санти Дімопулос

Шанувальники захопилися фігурою артистки та засипали її компліментами.

"Красуня! Молодець", "Я захоплююся вами", "Дуже крутий результат, звичайно, це все дисципліна і режим. Ви молодець, я дивлюся на вас, піднімаю свою ліниву попу і йду на тренування", – написали в коментарях.

Шанувальники засипали компліментами співачку.

Шанувальники засипали компліментами співачку. Instagram Санти Дімопулос

Дімопулос вразила мережу своїм схудненням.

Дімопулос вразила мережу своїм схудненням. Instagram Санти Дімопулос

Відзначимо, що зірка не тільки встигла схуднути, а й вдало виступила під час першого ефіру "Танців з зірками". Суддя проєкту Влад Яма похвалив співачку, а також назвав її фавориткою шоу і головною претенденткою на перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Санта Дімопулос поділилася своїми рецептами щасливого шлюбу. Артистка вже 5 років перебуває в сімейному союзі з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

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