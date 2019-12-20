Це не дієта: експертка розкрила секрет схуднення Алли Пугачової

Примадонна російської естради Алла Пугачова помітно схудла. Так, їй вдалося це зробити завдяки відмові від солі.

Про це розповіла подруга співачки — бізнесвумен Аліна Редель, чиї слова підтвердила дієтологиня Надя Шарк. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

Алла Пугачова Фото: replyua.net

За словами Редель, Пугачова перестала їсти солоне, солодке і робить раз на тиждень розвантажувальний день. Спираючись на слова подруги співачки дієтологиня зробила висновок, що швидше за все Алла Борисівна дотримується не дієти, а правильного харчування без солі.

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"Алла Борисівна вибрала без солі харчування. І це правильне рішення. Занадто багато солі в раціоні бути не повинно, адже вона затримує рідину в організмі. І якщо регулярно вживати велику кількість солоних продуктів, то підвищується артеріальний тиск, виникають хвороби нирок, порушується обмін кальцію", — пояснила дієтологиня.

Алла Пугачова Фото: instagram/maxgalkinru

Крім того, вона додала, що на її думку, Пугачова скинула вагу, оскільки відмовилася саме від слабосоленої риби та чіпсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 70-річна Алла Пугачова вразила мережу новим знімком. На ньому вона позувала в нічній сорочці.

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