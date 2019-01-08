Експерти назвали найкращу дієту 2019 року

Американські медики й фахівці в сфері дієтології вибрали найефективнішу дієту на 2019 рік.

Так, проаналізувавши приблизно 40 найпопулярніших типів харчування, експерти прийшли до висновку, що найоптимальніший варіант — середземноморська дієта. Рейтинг був опублікований у журналі U.S. News&World Report.

На думку фахівців, цей тип харчування дуже ефективний для втрати зайвої ваги, а також для профілактики і лікування діабету й серцевих захворювань. Також дієту назвали порівняно безпечною і такою, яка містить необхідні елементи здорового харчування.

Фото: italiatut.com

Зазначимо, що середземноморська дієта полягає у переважному вживанні у їжу овочів і фруктів, горіхів, насіння, оливкової олії, бобових і макаронних продуктів на основі зернових культур.

Також, рекомендується скоротити споживання червоного м'яса, і віддати перевагу рибі та морепродуктам.

Фото: beauty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, біологи прийшли до висновку, що один із видів дієт із плином часу не втрачає своєї ефективності. Дотримуючись простих правил, можна скинути вагу, а також змусити організм переробляти не тільки глюкозу, а й жирні кислоти.