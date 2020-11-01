Експерт розповів, чим відрізняються яйця з білою і коричневою шкаралупою

Колір шкаралупи яєць, який буває білим або коричневим, ніяк не впливає на смакові й поживні властивості продукту. Також він нічого не може сказати про спосіб життя птаха.

Про це розповів дієтолог Айтор Санчес. За словами експерта, забарвлення шкаралупи яєць залежить від породи курей, пише іспанське видання La Vanguardia.

Так, у магазині можна знайти яйця з білою і коричневою шкаралупою. При цьому, за статистикою, більш охоче люди купують саме білі яйця, тому що вони здаються їм більш "правильними" і "менш сільськими", пише видання.

Як відомо, в яйці ідеально збалансовано поєднання поживних речовин, мікроелементів, вітамінів і амінокислот. Білок, що міститься в курячому яйці, за своїми властивостями перевершує рибний або м'ясний.

Також у складі яйця присутні холін, який регулює роботу нервової системи, біотин, фолієва кислота. Селен і лютеїн є потужними антиоксидантами; незамінні амінокислоти сприяють будівництву білків; залізо легко засвоюється організмом, а каротиноїди запобігають віковій втраті зору, в тому числі – катаракті.

При цьому необхідно пам'ятати, що в яйцях міститься холестерин, тому не рекомендується вживати більше 1-2 штук на день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено 5 причин, чому перепелині яйця потрібно включити до раціону. Завдяки цінним речовинам і корисним властивостям вони мають позитивний вплив на здоров'я. При цьому вони мають більшу поживну цінність, ніж курячі.