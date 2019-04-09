|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Дієта і фітнес

"Є один секрет": українська секс-бомба розповіла, як швидко схуднути

1.8тЧитати матеріал російською

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва розповіла, як швидко схуднути.

Так, подробицями зірка поділилася в ефірі на радіо "Новий час".

"Так, вечерю ми замінюємо печеними яблуками. Після чого в організмі відбуваються такі біохімічні процеси, що ось це яблуко, воно просто розчиняє все погане, що ти з'їв. І воно все випаровується", — розповіла Даша (відео дивіться нижче).

Новини
"Обзивали жирабасиною": зірка "Орел і решка" поділилася секретом схуднення

Дивитися з 2:20

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що не підтримує Челлендж "як схуднути за 21 день". Вона зізналася, що головним пунктом для схуднення до літа є правильний сніданок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Даша Астаф'єва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки