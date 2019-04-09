"Є один секрет": українська секс-бомба розповіла, як швидко схуднути

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва розповіла, як швидко схуднути.

Так, подробицями зірка поділилася в ефірі на радіо "Новий час".

"Так, вечерю ми замінюємо печеними яблуками. Після чого в організмі відбуваються такі біохімічні процеси, що ось це яблуко, воно просто розчиняє все погане, що ти з'їв. І воно все випаровується", — розповіла Даша (відео дивіться нижче).

Дивитися з 2:20

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що не підтримує Челлендж "як схуднути за 21 день". Вона зізналася, що головним пунктом для схуднення до літа є правильний сніданок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!