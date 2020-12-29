Дженніфер Еністон, Меґан Фокс та інші: топ-5 ефективних дієт від знаменитостей

Багато знаменитостей дивують шанувальників своєю шикарною фігурою, але мало хто знає про їхні секрети схуднення. Деякі з них продовжують приводити своє тіло у форму й понині.

Вони ретельно стежать за своїм харчуванням і фігурою. До того ж зірки використовують методи, перевірені роками. Детальніше про них пише Cosmopolitan.

Знаменитість користується палеодієтою. Цей принцип харчування полягає у вживанні тільки м'яса, овочів і фруктів. Також актриса повністю викидає з раціону молочні продукти, бобові, цукор і алкоголь.

Меґан Фокс MainStyles.ru

Модель вважає за краще дотримуватися алкалінової дієти. За її правилами, потрібно додати в щоденний раціон продукти з лужними властивостями (цільнозернові каші, молоко, фрукти й овочі – особливо шпинат і селера). Також варто відмовитися від овочів, що мають крохмаль, кави, яєць і майонезу.

Вікторія Бекгем 7Sisters.ru

Зірка вже протягом тривалого часу дотримується системи дрібного харчування за Баррі Сімсом, яка передбачає в кожний прийом їжі з'їдати 40% білків, 30% жирів і 30% вуглеводів. Для максимального результату Еністон поєднує дієту із системою харчування, розробленою її особистим тренером.

Дженіфер Еністон L'Officiel Baltics

Досягти бажаного результату зірці допомагає дієта Аткінса. Секрет у тому, щоб збільшити в раціоні кількість споживаного білка (м'ясо, риба, яйця, овочі, сир) і скоротити вуглеводи (хліб, кава, цукор, крупи).

Кім Кардаш'ян Газета.Ру

Співачка стає "вегетаріанкою" тільки тоді, коли хоче скинути кілька зайвих кілограмів. На 22 дні співачка прибирає зі свого раціону всі продукти тваринного походження, замінюючи їх овочами, фруктами й кашами.

Бейонсе MFM Station

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські дієтологині розповіли, як не наїсти зайвих кілограмів попри велику кількість святкових страв і закусок у новорічну ніч.