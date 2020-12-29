Дженніфер Еністон, Меґан Фокс та інші: топ-5 ефективних дієт від знаменитостей

Софія Ковнір Дієта і фітнес 05:00, 29.12.2020

Багато знаменитостей дивують шанувальників своєю шикарною фігурою, але мало хто знає про їхні секрети схуднення. Деякі з них продовжують приводити своє тіло у форму й понині.

Вони ретельно стежать за своїм харчуванням і фігурою. До того ж зірки використовують методи, перевірені роками. Детальніше про них пише Cosmopolitan.

Меґан Фокс

  • Знаменитість користується палеодієтою. Цей принцип харчування полягає у вживанні тільки м'яса, овочів і фруктів. Також актриса повністю викидає з раціону молочні продукти, бобові, цукор і алкоголь.

Меґан Фокс
MainStyles.ru

Вікторія Бекгем

  • Модель вважає за краще дотримуватися алкалінової дієти. За її правилами, потрібно додати в щоденний раціон продукти з лужними властивостями (цільнозернові каші, молоко, фрукти й овочі – особливо шпинат і селера). Також варто відмовитися від овочів, що мають крохмаль, кави, яєць і майонезу.

Вікторія Бекгем
7Sisters.ru

Дженніфер Еністон

  • Зірка вже протягом тривалого часу дотримується системи дрібного харчування за Баррі Сімсом, яка передбачає в кожний прийом їжі з'їдати 40% білків, 30% жирів і 30% вуглеводів. Для максимального результату Еністон поєднує дієту із системою харчування, розробленою її особистим тренером.

Дженіфер Еністон
L'Officiel Baltics

Кім Кардаш'ян

  • Досягти бажаного результату зірці допомагає дієта Аткінса. Секрет у тому, щоб збільшити в раціоні кількість споживаного білка (м'ясо, риба, яйця, овочі, сир) і скоротити вуглеводи (хліб, кава, цукор, крупи).

Кім Кардаш'ян
Газета.Ру

Бейонсе

  • Співачка стає "вегетаріанкою" тільки тоді, коли хоче скинути кілька зайвих кілограмів. На 22 дні співачка прибирає зі свого раціону всі продукти тваринного походження, замінюючи їх овочами, фруктами й кашами.

Бейонсе
MFM Station

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські дієтологині розповіли, як не наїсти зайвих кілограмів попри велику кількість святкових страв і закусок у новорічну ніч.

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