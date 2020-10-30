Дружина Влада Ями розповіла, як їй вдалося схуднути на 17 кг після пологів

Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія зізналася, що за час вагітності набрала 17 кг й ще в пологовому будинку почала замислюватися про те, як від них позбутися.

Так, за словами жінки, майже відразу після народження сина Леона у 2016 році, вона почала відвідувати тренування в залі та регулярно виходила на вечірні пробіжки. Заняття спортом вона поєднувала з правильним харчуванням. Саме це допомогло їй повернути бажану вагу. Про це дружина Ями повідомила на особистій сторінці в Instagram.

"За час вагітності я набрала 17 кг. І, звичайно ж, питання того, як повернути колишню вагу почало мене хвилювати ще в пологовому будинку. Під час вагітності я регулярно ходила в басейн, це допомагало боротися з набряками. І все ж зайві кілограми з'явилися. Але практично відразу після пологів я відновила тренування в залі та вечірні пробіжки. В поєднанні з правильним харчуванням це допомогло відновити колишню вагу", – заявила Лілія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Яма вперше публічно показав обличчя 5-річного сина Леона. Так, він взяв хлопчика з собою на зйомки третього випуску шоу "Маскарад", в якому сам бере участь.