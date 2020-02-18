Допомагають схуднути: названо топ-7 корисних каш

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, які каші допоможуть в прагненні схуднути.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Не те, що ви почнете худнути від того, що у вашому раціоні з'явиться ця каша. Але є гарніри, які більше підходять для активної стадії схуднення і менше", – написала Усенко.

Фото: ivona.bigmir.net

За словами дієтологині, ц свій щоденний раціон харчування потрібно додати гречку звичайну та зелену, булгур, рис нешліфований і бурий, кіноа, а також вівсянку цільнозернову. Крім того, Усенко зазначила, що відмінно підійде й перловка з кус-кусом.

Гречка, булгур, рис нешліфований бурий та кіноа

Цільнозернова вівсянка, перловка та кус-кус

Також для того, кому швидко набридають каші, вона порадила раз в тиждень розбавляти свій раціон картоплею, або зробити гарнір з бобових.

"Картопля та бобові – це теж відмінний варіант гарніру. Картоплю можна їсти запечену, бобові можна будь-які, головне розуміти, що це не білок, як багато хто думає, а гарнір. Картопля добре додати у свій раціон раз на тиждень", – підсумувала Усенко.

Гарніри з картоплі та бобових

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, як перестати їсти солодке.

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