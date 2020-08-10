Дочка Оззі Осборна схудла на 39 кілограм: фото до та після

Ольга Веркалець Дієта і фітнес 16:55, 10.08.2020

Британська співачка, дочка рок-музиканта Оззі Осборна Келлі зізналася, що схудла на 39 кілограм.

Нещодавно 35-річна зірка поділилася знімком в автомобілі. Шанувальники одразу ж помітили, що вона помітно схудла. Келлі підтвердила здогадки (фото дивіться нижче).

"Так, я схудла на 39 кілограмів з тих пір, як ми останній раз бачилися. Ти можеш в це повірити?" – відповіла Осборн мамі своєї співведучою шоу The Real Дженні Мей в коментарях під публікацією.

Фото Келлі Осборн до та після схуднення
Колаж

Дівчина зізнається, що довгий час боролася із зайвими кілограмами, але тепер задоволена своєю фігурою. Секрет свого схуднення Келлі поки не розкрила, хоча шанувальники активно просять її про це.

Фото Келлі Осборн до та після схуднення
Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, папараці підловили фронтмена Black Sabbath, співака Оззі Осборна на прогулянці в Західному Голлівуді. Так, 71-річний артист був блідий і пересувався, використовуючи тростину.

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